Привет из Тамбова: Юрий Галдун судится с белгородским Социальным фондом

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Сам экс-мэр на заседание суда не явился, вместо себя отправил представителя. В иске к фонду Юрий Галдун требует включить в стаж периоды работ и увеличить пенсию.
На заседании представитель Галдуна выступила с ходатайством об увеличении исковых требований — к тем периодам работы, которые были указаны в иске, добавить другие. О каких местах и годах работы идёт речь — на суде не уточнили. Также сторона истца просит назначить экс-мэру пенсию начиная с 11 мая 2023 года — это дата его обращения в фонд с заявлением о назначении пенсии.
Также представитель Юрия Галдуна сообщила суду о дополнительных документах — сведениях о начислении заработной платы истцу «в периоды, которые датированы уже после распада СССР». Но предоставить их суду в качестве обоснования иска смогут только после 25 ноября.
Суд принял ходатайство и назначил следующее заседание на 5 декабря.
Напомним, сейчас бывший мэр Белгорода работает в Тамбове. Летом стало известно, что он занял пост гендиректора компании «Новый рынок», а в конце августа Юрия Галдуна заметили с губернатором Тамбовской области, которому он рассказывал о планах по «реконструкции» местного рынка.