Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Юрий Галдун

Привет из Тамбова: Юрий Галдун судится с белгородским Социальным фондом

10 ноября 2023, 09:25
Фото: vk.com/galdun_yv
Юрий Галдун

Бывший мэр Белгорода подал иск в суд, чтобы ему назначили пенсию

В сентябре Галдун подал исковое заявление в Октябрьский районный суд на ОСФР по Белгородской области. Сегодня прошло открытое заседание по делу.

Сам экс-мэр на заседание суда не явился, вместо себя отправил представителя. В иске к фонду Юрий Галдун требует включить в стаж периоды работ и увеличить пенсию.

На заседании представитель Галдуна выступила с ходатайством об увеличении исковых требований — к тем периодам работы, которые были указаны в иске, добавить другие. О каких местах и годах работы идёт речь — на суде не уточнили. Также сторона истца просит назначить экс-мэру пенсию начиная с 11 мая 2023 года — это дата его обращения в фонд с заявлением о назначении пенсии.

Также представитель Юрия Галдуна сообщила суду о дополнительных документах — сведениях о начислении заработной платы истцу «в периоды, которые датированы уже после распада СССР». Но предоставить их суду в качестве обоснования иска смогут только после 25 ноября.

Суд принял ходатайство и назначил следующее заседание на 5 декабря.

Напомним, сейчас бывший мэр Белгорода работает в Тамбове. Летом стало известно, что он занял пост гендиректора компании «Новый рынок», а в конце августа Юрия Галдуна заметили с губернатором Тамбовской области, которому он рассказывал о планах по «реконструкции» местного рынка.

Читайте также:
Всё-таки сальмонелла: у восьми студентов БУКЭП обнаружили острую кишечную инфекциюКомпания-владелец белгородского «Сити Молла» требует 3 млн рублей с «МВидео»Арбитражный суд возобновил три дела по искам от минимущества к «Мираторг-Белгород»
#Заседание#Эксклюзив#Тамбов#Юрий Галдун#Белгород#Иск#Екатерина Никулина#Социальный фонд
Подпишитесь
Кто из юных белгородцев в этом году попадёт на губернаторскую ёлку?
Сегодня, 14:48
Опасно для людей: кишечную палочку обнаружили в белгородской почве
Сегодня, 14:08
В продукции белгородского «Приосколья» нашли сальмонеллу
Сегодня, 12:12
«С праздником, коллеги!» Актёр «Улиц разбитых фонарей» приехал к белгородцам
Сегодня, 13:21
Потягаться с Чебурашкой смог Симба: топ самых кассовых фильмов в Белгородской области
Сегодня, 13:09