Привет из Тамбова: Юрий Галдун судится с белгородским Социальным фондом

На заседании представитель Галдуна выступила с ходатайством об увеличении исковых требований — к тем периодам работы, которые были указаны в иске, добавить другие. О каких местах и годах работы идёт речь — на суде не уточнили. Также сторона истца просит назначить экс-мэру пенсию начиная с 11 мая 2023 года — это дата его обращения в фонд с заявлением о назначении пенсии.