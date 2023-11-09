Стали известны подробности уголовного дела против экс-заммэра Белгорода Романчукевича

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Бывший глава департамента городского хозяйства Белгорода Алексей Романчукевич оформлял договоры займа с представителями коммерческих организаций. Их общая сумма составила более 28 млн рублей. Речь идёт об эпизодах займов в феврале 2021, сентябре 2022 и январе 2023 года.
Романчукевич пообещал вовремя вернуть полную сумму и полученный благодаря ему дополнительный доход. Потерпевшие поверили мужчине и продолжали переводить ему средства.
По версии следствия, заёмные денежные средства подозреваемый тратил, на что хотел, и даже не думал возвращать долги. Тогда потерпевшие обратились в следственные органы.
В отношении мужчины второй отдел по РОВД следкома по Липецкой области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
О том, что в отношении чиновника возбудили уголовное дело, стало известно утром 9 ноября. Как сообщал SHOT, потерпевшими числятся гендиректор и главный инженер липецких строительных компаний, а также индивидуальный предприниматель, который занимается ремонтом машин. Также известно, что в деле фигурирует команда из Липецка, работавшая ранее в белгородской администрации.
Напомним, что Романчукевич возглавлял департамент в мэрии Белгорода с февраля по конец декабря 2022 года.