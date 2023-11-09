Стали известны подробности уголовного дела против экс-заммэра Белгорода Романчукевича

О том, что в отношении чиновника возбудили уголовное дело, стало известно утром 9 ноября. Как сообщал SHOT, потерпевшими числятся гендиректор и главный инженер липецких строительных компаний, а также индивидуальный предприниматель, который занимается ремонтом машин. Также известно, что в деле фигурирует команда из Липецка, работавшая ранее в белгородской администрации.