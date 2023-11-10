Моющие средства и ГМО: белгородский экс-губернатор Савченко назвал проблемы в РФ

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Экс-губернатор Белгородской области, сенатор Совфеда Евгений Савченко предложил рассмотреть проблемы, касающиеся производства в России фосфорсодержащих моющих средств и ввоза генно-модифицированных продуктов.
По словам сенатора, Россия является едва ли не единственной страной в мире, где разрешено производство таких моющих средств. Из-за этого ежегодно десятки тысяч тонн фосфорных соединений поступает через очистные сооружения в окружающую среду.
Наносится непоправимый вред водному бассейну страны и, естественно, здоровью граждан России. А принципиальная позиция Роспотребнадзора по переводу промышленных предприятий на производство синтетических моющих средств без содержания фосфора, к сожалению, не поддерживается.
Евгений Савченко, сенатор от Белгородской области
Также Савченко переживает по поводу ГМО. По его словам, сейчас в РФ без согласования с Роспотребнадзором ввозятся ГМО-продукты, хотя их применение на территории страны запрещено. Как утверждает сенатор, импортируется соевый шрот для производства комбикормов. Затем генно-модифицированные продукты поступают к потребителям через мясную и молочную продукцию.
А ведь известно, что потребление генно-модифицированной продукции — это мина замедленного действия, поскольку последствия непредсказуемые. Опыты по применению ГМО, проведенные на животных, показали, что в третьем поколении они практически теряют способность к размножению.
Евгений Савченко
Экс-губернатор обратился к верхней палате парламента и предложил поручить профильным комитетам поставить эти вопросы на контроль. При необходимости можно ужесточить законодательство, считает Савченко. Инициативу поддержал Совфед.