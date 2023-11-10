Моющие средства и ГМО: белгородский экс-губернатор Савченко назвал проблемы в РФ

Также Савченко переживает по поводу ГМО. По его словам, сейчас в РФ без согласования с Роспотребнадзором ввозятся ГМО-продукты, хотя их применение на территории страны запрещено. Как утверждает сенатор, импортируется соевый шрот для производства комбикормов. Затем генно-модифицированные продукты поступают к потребителям через мясную и молочную продукцию.