Бывший белгородский губернатор Савченко предложил увеличить зарплаты россиян вдвое

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко в интервью высказал идею создания в стране новой общественно-политической и социально-экономической моделей. При них «общий пирог ВВП будет делиться по справедливости».
По мнению бывшего белгородского губернатора, для этого необходимо принять закон, регулирующий прибыль акционеров — она не должна превышать фонд оплаты труда. При таком раскладе, считает Савченко, стоимость продукции подешевеет в 1,5-2 раза, и это станет мощным толчком для роста внутреннего рынка.
Сенатор считает, что зарплаты на успешных предприятиях не должны более чем вдвое превышать зарплаты граждан, занятых в бюджетной сфере. В качестве примера он привёл Белгородскую область:
Скажем, в Белгородской области зарплата бюджетников — 40-45 тысяч, а в металлургии или на добывающем предприятии пусть будет 80-90 тысяч.
Также, по мнению Евгения Степановича, необходимо принять закон, который установит справедливое соотношение зарплат управленцев и остального персонала:
10% самых высокооплачиваемых менеджеров должны получать максимум в пять раз больше, чем 10% самых низкооплачиваемых работников,
— пояснил экс-губернатор.
Ранее бывший губернатор Белгородской области не единожды выступал с различными предложениями, которые так и не реализовали. Например, Савченко высказывался за создание запаса мясных консервов и запрет импорта мяса. Также сенатор предлагал жизнецентричную модель экономики, концепция которой даже появилась на сайте Института социально-экономического прогнозирования.