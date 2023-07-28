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Бывший белгородский губернатор Савченко предложил увеличить зарплаты россиян вдвое

28 июля 2023, 14:47
Фото: 1MI
Также сенатор от Белгородской области считает, что зарплаты на частных предприятиях не должны более чем в два раза превышать зарплаты работников бюджетной сферы. Об этом сообщает издание «Коммерсант», со ссылкой на газету «Труд».

Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко в интервью высказал идею создания в стране новой общественно-политической и социально-экономической моделей. При них «общий пирог ВВП будет делиться по справедливости».

По мнению бывшего белгородского губернатора, для этого необходимо принять закон, регулирующий прибыль акционеров — она не должна превышать фонд оплаты труда. При таком раскладе, считает Савченко, стоимость продукции подешевеет в 1,5-2 раза, и это станет мощным толчком для роста внутреннего рынка.

Сенатор считает, что зарплаты на успешных предприятиях не должны более чем вдвое превышать зарплаты граждан, занятых в бюджетной сфере. В качестве примера он привёл Белгородскую область:

Скажем, в Белгородской области зарплата бюджетников — 40-45 тысяч, а в металлургии или на добывающем предприятии пусть будет 80-90 тысяч.

Также, по мнению Евгения Степановича, необходимо принять закон, который установит справедливое соотношение зарплат управленцев и остального персонала:

10% самых высокооплачиваемых менеджеров должны получать максимум в пять раз больше, чем 10% самых низкооплачиваемых работников,

— пояснил экс-губернатор.

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Ранее бывший губернатор Белгородской области не единожды выступал с различными предложениями, которые так и не реализовали. Например, Савченко высказывался за создание запаса мясных консервов и запрет импорта мяса. Также сенатор предлагал жизнецентричную модель экономики, концепция которой даже появилась на сайте Института социально-экономического прогнозирования.

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#Таисия Некрасова#Сенатор#Экономика#Зарплаты#Повышение зарплаты#Евгений Савченко
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