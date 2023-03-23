Савченко спросил о готовности полиции защитить белгородцев при возможной атаке ВСУ

Возможно, сенатор ознакомился с видео, на котором бизнесмен Евгений Пригожин говорит о том, что удар ВСУ по Белгородчине не исключён. Теперь Савченко спрашивает, готовы ли полицейские «с точки зрения военно-технического оснащения и военно-тактической слаженности с другими силовыми структурами к отражению контрудара в направлении региона».

