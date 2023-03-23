Савченко спросил о готовности полиции защитить белгородцев при возможной атаке ВСУ

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
После отчёта начальника УМВД по Белгородской области Василия Умнова сенатор и экс-губернатор Евгений Савченко поинтересовался, готова ли полиция отражать возможный контрудар ВСУ по региону. Почему этот вопрос прозвучал конкретно в адрес полицейских — неясно.
Возможно, сенатор ознакомился с видео, на котором бизнесмен Евгений Пригожин говорит о том, что удар ВСУ по Белгородчине не исключён. Теперь Савченко спрашивает, готовы ли полицейские «с точки зрения военно-технического оснащения и военно-тактической слаженности с другими силовыми структурами к отражению контрудара в направлении региона».
Умнов, насколько смог, ответил. С его слов, круг обязанностей МВД сенатору известен. Он отметил сотрудничество полиции с другими силовыми структурами, в частности, с пограничным управлением, с сотрудниками УФСБ, Минобороны РФ.
Умнов сообщил, что в регионе создали ряд дополнительных отрядов для оперативного реагирования на риски. Когда на территорию области проникли ДРГ, полиция активно работала с ФСБ, пограничниками и другими службами, заверил Умнов.
О том, что ВСУ может начать наступление на Белгородскую область, писали во многих источниках. Неоднократно эти данные опровергались. Ранее в Сети распространили фейк о стягивании танков ВСУ к границе.