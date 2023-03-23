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Савченко спросил о готовности полиции защитить белгородцев при возможной атаке ВСУ

23 марта 2023, 11:54
Фото: страница Евгения Савченко ВК
Экс-губернатор спросил у главы регионального УМВД Василия Умнова, готовы ли полицейские отражать возможный контрудар ВСУ. Почему этот вопрос прозвучал именно в адрес полицейских, до конца неясно. Подробности сообщает «Фонарь».
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СВО

После отчёта начальника УМВД по Белгородской области Василия Умнова сенатор и экс-губернатор Евгений Савченко поинтересовался, готова ли полиция отражать возможный контрудар ВСУ по региону. Почему этот вопрос прозвучал конкретно в адрес полицейских — неясно.

Возможно, сенатор ознакомился с видео, на котором бизнесмен Евгений Пригожин говорит о том, что удар ВСУ по Белгородчине не исключён. Теперь Савченко спрашивает, готовы ли полицейские «с точки зрения военно-технического оснащения и военно-тактической слаженности с другими силовыми структурами к отражению контрудара в направлении региона».

Умнов, насколько смог, ответил. С его слов, круг обязанностей МВД сенатору известен. Он отметил сотрудничество полиции с другими силовыми структурами, в частности, с пограничным управлением, с сотрудниками УФСБ, Минобороны РФ.

Умнов сообщил, что в регионе создали ряд дополнительных отрядов для оперативного реагирования на риски. Когда на территорию области проникли ДРГ, полиция активно работала с ФСБ, пограничниками и другими службами, заверил Умнов.

О том, что ВСУ может начать наступление на Белгородскую область, писали во многих источниках. Неоднократно эти данные опровергались. Ранее в Сети распространили фейк о стягивании танков ВСУ к границе.

Планируется ли наступление ВСУ на Белгородскую область?
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Евгений Савченко#Василий Умнов#СВО#Спецоперация#Экс-губернатор#Полиция#Контрудар#Атака#ВСУ#Мвд#Готовность
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