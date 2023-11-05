Белгородский велопарад и новый пункт приёма шин: итоги воскресенья

1 ноября под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Шебекинском округе. В момент атаки на парковке около своего автомобиля находился один из местных жителей. Мужчина получил осколочные ранения рук и ног, его отвезли в горбольницу №2 Белгорода. Там мужчине сделали несколько операций, но его состояние продолжало оставаться нестабильно тяжёлым.