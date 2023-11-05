Белгородский велопарад и новый пункт приёма шин: итоги воскресенья

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
1 ноября под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Шебекинском округе. В момент атаки на парковке около своего автомобиля находился один из местных жителей. Мужчина получил осколочные ранения рук и ног, его отвезли в горбольницу №2 Белгорода. Там мужчине сделали несколько операций, но его состояние продолжало оставаться нестабильно тяжёлым.
Сегодня, 5 ноября, журналистам «Фонаря» стало известно, что пострадавший мужчина скончался в больнице. Его звали Георгий, у него остались жена и двое сыновей.
Однако официального подтверждения этой информации пока не было.
На прошлой неделе в обстрелянном ВСУ Шебекино пострадали ещё четверо белгородцев: женщина и трое мужчин. Двух мужчин госпитализировали, ещё одного мужчину и женщину отпустили по домам.
Сегодня, 5 ноября, в Белгороде прошёл осенний городской велопарад, в котором приняли участие около 300 человек. Белгородцы преодолели дистанцию в 9,5 км. Вместе с жителями поучаствовал и мэр города Валентин Демидов.
К участию допускали только тех белгородцев, которые показывали медицинскую справку, а также приехали с шлемом и другой защитной экипировкой. Всем участникам вручали памятные медали.
На время проведения парада в городе ограничивали движение транспорта. В настоящий момент все ограничения уже сняли.
В следующем году, как сообщил мэр города, в этот же период планируется провести масштабный велофестиваль. Его проведения власти будут согласовывать с велосообществом.
Белгород готовится открыть новый пункт приёма автопокрышек в районе улиц Студенческой и Корочанской, сообщает «Открытый Белгород». Жители давно жаловались на нехватку подобных пунктов в городе.
По словам городской администрации, комитетом имущественных и земельных отношений ведётся подбор земельного участка, который должен пройти процедуру согласования со службами, эксплуатирующими инженерные сети на территории города.
В настоящий момент в Белгороде работают два пункта сбора, оба находятся на Харьковской горе. В прошлом году туда сдали порядка 18 тыс. старых шин, а за десять месяцев этого года — уже 21 тыс. покрышек.
Все сданные автомобильные покрышки собирают специалисты Белгорблагоустройства и отвозят их на собственную территорию для утилизации.