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Updated Сегодня, 15:30

Белгородский велопарад и новый пункт приёма шин: итоги воскресенья

Белгородский велопарад и новый пункт приёма шин: итоги воскресенья

5 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 5 ноября, белгородцы обсуждали слухи о кончине пострадавшего при обстреле Шебекино мужчины, состоявшийся городской велопарад, а также новость об открытии нового пункта приёма автомобильных шин. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Пострадавший погиб?

1 ноября под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Шебекинском округе. В момент атаки на парковке около своего автомобиля находился один из местных жителей. Мужчина получил осколочные ранения рук и ног, его отвезли в горбольницу №2 Белгорода. Там мужчине сделали несколько операций, но его состояние продолжало оставаться нестабильно тяжёлым.

Сегодня, 5 ноября, журналистам «Фонаря» стало известно, что пострадавший мужчина скончался в больнице. Его звали Георгий, у него остались жена и двое сыновей.

Однако официального подтверждения этой информации пока не было.

На прошлой неделе в обстрелянном ВСУ Шебекино пострадали ещё четверо белгородцев: женщина и трое мужчин. Двух мужчин госпитализировали, ещё одного мужчину и женщину отпустили по домам.

«Фонарь»: мужчина, раненный при обстреле Шебекино, скончался
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Осенний велопарад превратится в велофестиваль

Сегодня, 5 ноября, в Белгороде прошёл осенний городской велопарад, в котором приняли участие около 300 человек. Белгородцы преодолели дистанцию в 9,5 км. Вместе с жителями поучаствовал и мэр города Валентин Демидов.

К участию допускали только тех белгородцев, которые показывали медицинскую справку, а также приехали с шлемом и другой защитной экипировкой. Всем участникам вручали памятные медали.

На время проведения парада в городе ограничивали движение транспорта. В настоящий момент все ограничения уже сняли.

В следующем году, как сообщил мэр города, в этот же период планируется провести масштабный велофестиваль. Его проведения власти будут согласовывать с велосообществом.

В следующем году в Белгороде планируют провести масштабный велофестиваль
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В городе откроется третий пункт сбора шин

Белгород готовится открыть новый пункт приёма автопокрышек в районе улиц Студенческой и Корочанской, сообщает «Открытый Белгород». Жители давно жаловались на нехватку подобных пунктов в городе.

По словам городской администрации, комитетом имущественных и земельных отношений ведётся подбор земельного участка, который должен пройти процедуру согласования со службами, эксплуатирующими инженерные сети на территории города.

В настоящий момент в Белгороде работают два пункта сбора, оба находятся на Харьковской горе. В прошлом году туда сдали порядка 18 тыс. старых шин, а за десять месяцев этого года — уже 21 тыс. покрышек.

Все сданные автомобильные покрышки собирают специалисты Белгорблагоустройства и отвозят их на собственную территорию для утилизации.

В Белгороде появится ещё один пункт приёма автомобильных шин
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