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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Белгороде проведут осенний велопарад

В последнюю осень: белгородцы на длинных выходных поучаствуют в велопараде

27 октября 2023, 08:19
Фото: Midjourney

В Белгороде проведут осенний велопарад

Городской велопарад проведут в воскресенье, 5 ноября. Стартуют участники заезда из городского пляжа «Берега». Всего планируется проехать 9,5 км.

Организаторы мероприятия выдвинули несколько требований к участникам. Во-первых, в заезде могут принимать участие только совершеннолетние жители. Во-вторых, каждый участник должен быть физически и технически подготовлен. При регистрации у белгородцев будут спрашивать медицинскую справку.

И последним пунктом организаторы отметили внешний вид: все участники должны позаботиться о защитной экипировке и шлеме.

Сбор участников велопарада начинается в 10:00, заезд стартует в 12:00. Через два часа, в 14:00, планируется сфотографировать участников и наградить победителей. При этом, памятные медали вручат всем принявшим в заезде участие белгородцам.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте велопарада.

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#Новости Белгорода#Велопарад#Белгород#Александра Склярова
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