В последнюю осень: белгородцы на длинных выходных поучаствуют в велопараде

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Организаторы мероприятия выдвинули несколько требований к участникам. Во-первых, в заезде могут принимать участие только совершеннолетние жители. Во-вторых, каждый участник должен быть физически и технически подготовлен. При регистрации у белгородцев будут спрашивать медицинскую справку.
И последним пунктом организаторы отметили внешний вид: все участники должны позаботиться о защитной экипировке и шлеме.
Сбор участников велопарада начинается в 10:00, заезд стартует в 12:00. Через два часа, в 14:00, планируется сфотографировать участников и наградить победителей. При этом, памятные медали вручат всем принявшим в заезде участие белгородцам.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте велопарада.