В последнюю осень: белгородцы на длинных выходных поучаствуют в велопараде

Организаторы мероприятия выдвинули несколько требований к участникам. Во-первых, в заезде могут принимать участие только совершеннолетние жители. Во-вторых, каждый участник должен быть физически и технически подготовлен. При регистрации у белгородцев будут спрашивать медицинскую справку.