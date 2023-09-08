Не дождавшаяся такси белгородка украла велосипед, чтобы скорее вернуться домой

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
38-летняя женщина пришла в гости к своему приятелю, где у них завязался конфликт. Белгородка обиделась на своего друга, выбежала на улицу и заказала такси. Машину она так и не дождалась. Поэтому, увидев чужой велосипед в подъезде многоквартирного дома, решила уехать домой на нём.
Украденный транспорт у женщины изъяли сотрудники правоохранительных органов. В отношении жительницы Разумного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Напомним, что в начале сентября также стало известно о краже двух велосипедов у детей. Белгородец украл транспорт у своих племянниц, чтобы вырученные деньги забрать себе. Ему также грозит лишение свободы сроком до пяти лет.