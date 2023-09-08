Не дождавшаяся такси белгородка украла велосипед, чтобы скорее вернуться домой

38-летняя женщина пришла в гости к своему приятелю, где у них завязался конфликт. Белгородка обиделась на своего друга, выбежала на улицу и заказала такси. Машину она так и не дождалась. Поэтому, увидев чужой велосипед в подъезде многоквартирного дома, решила уехать домой на нём.