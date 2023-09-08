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В Белгородском районе женщина украла велосипед после ссоры с другом

Не дождавшаяся такси белгородка украла велосипед, чтобы скорее вернуться домой

8 сентября 2023, 10:15
Фото: 1MI

В Белгородском районе женщина украла велосипед после ссоры с другом

Кража произошла в середине июня в посёлке Разумное. Обвиняемая после ссоры с другом решила украсть велосипед из подъезда многоквартирного дома, чтобы не дожидаться такси. Теперь ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет, отметили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

38-летняя женщина пришла в гости к своему приятелю, где у них завязался конфликт. Белгородка обиделась на своего друга, выбежала на улицу и заказала такси. Машину она так и не дождалась. Поэтому, увидев чужой велосипед в подъезде многоквартирного дома, решила уехать домой на нём.

Украденный транспорт у женщины изъяли сотрудники правоохранительных органов. В отношении жительницы Разумного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что в начале сентября также стало известно о краже двух велосипедов у детей. Белгородец украл транспорт у своих племянниц, чтобы вырученные деньги забрать себе. Ему также грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Дядя года: белгородец украл велосипеды своих малолетних племянниц, чтобы продать
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#Белгородская область#Белгородский район#Кража#Разумное#Велосипед#Нарочно не придумаешь#Ссора#Белгород#Александра Склярова
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