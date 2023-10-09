В Белгородской области неизвестный сбил подростка на велосипеде

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
За минувшие сутки на территории Белгородской области случилось три аварии, в которых пострадали люди. В результате одного из ДТП травмирован 16-летний велосипедист из Алексеевского округа.
По предварительным данным, в 20:15 парень ехал по регулируемому пешеходному переходу в Алексеевке рядом с перекрёстком улиц Мостовая — Победы. В это же время неизвестный водитель поворачивал налево: он не уступил дорогу велосипедисту и сбил его. Несовершеннолетний получил травмы.
Ещё одна авария произошла в Волоконовском районе. Около 14:45 на 31-м км трассы Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки 33-летняя женщина, управляя Hyundai Getz, не уступила дорогу автомобилю Toyota Celica, который двигался по главной дороге. Водитель первой машины пострадала.
Ещё одно ДТП произошло в Корочанском районе. Около 18:40 на 17-м км ФАД «М2 Крым — соединительная дорога Белгород-М4 „Дон“» 67-летний водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу встречному ВАЗ-2113. Водитель второго автомобиля и его пассажирка получили телесные повреждения.