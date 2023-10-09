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Updated Сегодня, 08:27

В Белгородской области неизвестный сбил подростка на велосипеде

В Белгородской области неизвестный сбил подростка на велосипеде

9 октября 2023, 08:25
Фото: 1MI
16-летний парень травмирован. Кто был за рулём и что это был за автомобиль, неизвестно. Подробности случившихся за сутки аварий с пострадавшими сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

За минувшие сутки на территории Белгородской области случилось три аварии, в которых пострадали люди. В результате одного из ДТП травмирован 16-летний велосипедист из Алексеевского округа.

По предварительным данным, в 20:15 парень ехал по регулируемому пешеходному переходу в Алексеевке рядом с перекрёстком улиц Мостовая — Победы. В это же время неизвестный водитель поворачивал налево: он не уступил дорогу велосипедисту и сбил его. Несовершеннолетний получил травмы.

Ещё одна авария произошла в Волоконовском районе. Около 14:45 на 31-м км трассы Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки 33-летняя женщина, управляя Hyundai Getz, не уступила дорогу автомобилю Toyota Celica, который двигался по главной дороге. Водитель первой машины пострадала.

Ещё одно ДТП произошло в Корочанском районе. Около 18:40 на 17-м км ФАД «М2 Крым — соединительная дорога Белгород-М4 „Дон“» 67-летний водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу встречному ВАЗ-2113. Водитель второго автомобиля и его пассажирка получили телесные повреждения.

Кадры аварии с участием "Газели"Кадры аварии с участием "Газели"
Кадры аварии с участием Hyundai GetzКадры аварии с участием Hyundai Getz
Кадры аварии с участием "Газели"
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
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#Белгородская область#ДТП#Авария#Пострадавшие#Газель#Корочанский район#Велосипедист#Подросток#Волоконовский район#Белгород#Алексеевский горокруг#Александра Склярова
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