В Белгородской области неизвестный сбил подростка на велосипеде

По предварительным данным, в 20:15 парень ехал по регулируемому пешеходному переходу в Алексеевке рядом с перекрёстком улиц Мостовая — Победы. В это же время неизвестный водитель поворачивал налево: он не уступил дорогу велосипедисту и сбил его. Несовершеннолетний получил травмы.