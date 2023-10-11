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Published Сегодня, 15:03

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Updated Сегодня, 15:03

«Лиза Алерт»

Пропавшего на велосипеде белгородца нашли погибшим

11 октября 2023, 15:03
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»
Пенсионер из Шебекино уехал из дома 10 октября, но не вернулся. Что стало причиной смерти мужчины, неизвестно. О результатах поисков сообщили в Telegram-канале отряда «Лиза Алерт».

Мужчина, который пропал в белгородском приграничье на велосипеде «Аист», найден погибшим. Об этом рассказали волонтёры «Лизы Алерт». О причинах гибели жителя Шебекино не сообщается.

Информацию о пропаже пенсионера Николая Голубева опубликовали сегодня. Он перестал выходить на связь 10 октября. Шебекинец вчера уехал на велосипеде из дома, но не вернулся. Сообщалось, что пропавший нуждался в медицинской помощи.

На днях в Корочанском районе в селе Прудки пропал 35-летний местный житель. Он не выходил на связь с 5 октября. В течение нескольких дней местонахождение было неизвестно. Позже в группе поискового отряда появилась информация, что его нашли живым.

Также сообщалось о поисках жителя Шебекино, уехавшего на «Ладе Калине». Его тоже нашли живым.

Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Мужчина на велосипеде «Аист» пропал в белгородском приграничье
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