Пропавшего на велосипеде белгородца нашли погибшим

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Мужчина, который пропал в белгородском приграничье на велосипеде «Аист», найден погибшим. Об этом рассказали волонтёры «Лизы Алерт». О причинах гибели жителя Шебекино не сообщается.
Информацию о пропаже пенсионера Николая Голубева опубликовали сегодня. Он перестал выходить на связь 10 октября. Шебекинец вчера уехал на велосипеде из дома, но не вернулся. Сообщалось, что пропавший нуждался в медицинской помощи.
На днях в Корочанском районе в селе Прудки пропал 35-летний местный житель. Он не выходил на связь с 5 октября. В течение нескольких дней местонахождение было неизвестно. Позже в группе поискового отряда появилась информация, что его нашли живым.
Также сообщалось о поисках жителя Шебекино, уехавшего на «Ладе Калине». Его тоже нашли живым.