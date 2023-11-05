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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Велопарад

В следующем году в Белгороде планируют провести масштабный велофестиваль

5 ноября 2023, 14:04
Фото: мэрия Белгорода
Велопарад

Около 300 белгородцев поучаствовали в осеннем велопараде

К участию допускали белгородцев с шлемом и медицинской справкой. Дистанцию в 9,5 км проехал и мэр Валентин Демидов. Подробнее о мероприятии рассказали в городской администрации.

Сегодня, 5 ноября, в Белгороде состоялся осенний городской велопарад. Участие в нём приняли порядка 300 человек. Они преодолели 9,5 км.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в следующем году планируется сделать масштабный фестиваль для велосипедистов. Помимо взрослых, к участию будут привлекать детей.

Кроме этого, в Белгороде продолжают развивать велоинфраструктуру. Так, в этом году соединят Центральный пляж с центром города, в следующем — с урочищем Сосновка. Определять те участки, где нужны специальные дорожки, власти будут совместно с велосообществом.

Напомним, что на время проведения велопарада в городе ограничивали движение транспорта. В настоящий момент ограничения сняты.

ВелопарадВелопарад
ВелопарадВелопарад
ВелопарадВелопарад
ВелопарадВелопарад
Велопарад
Фото: мэрия Белгорода
В последнюю осень: белгородцы на длинных выходных поучаствуют в велопараде
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#Фестиваль#Новости Белгорода#Велосипед#Велопарад#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова
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