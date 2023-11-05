В следующем году в Белгороде планируют провести масштабный велофестиваль

Кроме этого, в Белгороде продолжают развивать велоинфраструктуру. Так, в этом году соединят Центральный пляж с центром города, в следующем — с урочищем Сосновка. Определять те участки, где нужны специальные дорожки, власти будут совместно с велосообществом.