В следующем году в Белгороде планируют провести масштабный велофестиваль

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Сегодня, 5 ноября, в Белгороде состоялся осенний городской велопарад. Участие в нём приняли порядка 300 человек. Они преодолели 9,5 км.
По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в следующем году планируется сделать масштабный фестиваль для велосипедистов. Помимо взрослых, к участию будут привлекать детей.
Кроме этого, в Белгороде продолжают развивать велоинфраструктуру. Так, в этом году соединят Центральный пляж с центром города, в следующем — с урочищем Сосновка. Определять те участки, где нужны специальные дорожки, власти будут совместно с велосообществом.
Напомним, что на время проведения велопарада в городе ограничивали движение транспорта. В настоящий момент ограничения сняты.