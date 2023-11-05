В Белгороде появится ещё один пункт приёма автомобильных шин

Отметим, что в настоящий момент в Белгороде работает два пункта сбора, оба они находятся на Харьковской горе: в районе улицы Губкина и проезда Автомобилистов. В прошлом году туда сдали порядка 18 тыс. старых шин, а за десять месяцев этого года — уже 21 тыс. покрышек.