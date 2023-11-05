В Белгороде появится ещё один пункт приёма автомобильных шин

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Журналисты «Открытого Белгорода» узнали у городской администрации, планируется ли в городе открыть новый пункт приёма автопокрышек. Ранее многие жители жаловались на то, что подобных пунктов по городу очень мало. В мэрии подтвердили, что уже ищут подходящий участок. Его разместят в районе улиц Студенческой и Корочанской.
Комитетом имущественных и земельных отношений ведётся подбор земельного участка для размещения пункта по приёму автомобильных шин с учётом градостроительных и санитарных норм и правил. Указанный земельный участок должен пройти процедуру согласования со службами, эксплуатирующими инженерные сети на территории города.
Сообщили журналистам в мэрии
Отметим, что в настоящий момент в Белгороде работает два пункта сбора, оба они находятся на Харьковской горе: в районе улицы Губкина и проезда Автомобилистов. В прошлом году туда сдали порядка 18 тыс. старых шин, а за десять месяцев этого года — уже 21 тыс. покрышек.
Все сданные автомобильные покрышки собирают специалисты Белгорблагоустройства и отвозят их на собственную территорию. Там формируются партии для последующей передачи в специализированные организации для утилизации.