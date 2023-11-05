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В Белгороде появится ещё один пункт приёма автомобильных шин

В Белгороде появится ещё один пункт приёма автомобильных шин

5 ноября 2023, 12:58
Фото: 1MI
Он станет третьим в городе. В настоящий момент власти подбирают подходящий для этих целей участок. Предполагается, что его разместят в районе улиц Студенческой и Корочанской.

Журналисты «Открытого Белгорода» узнали у городской администрации, планируется ли в городе открыть новый пункт приёма автопокрышек. Ранее многие жители жаловались на то, что подобных пунктов по городу очень мало. В мэрии подтвердили, что уже ищут подходящий участок. Его разместят в районе улиц Студенческой и Корочанской.

Комитетом имущественных и земельных отношений ведётся подбор земельного участка для размещения пункта по приёму автомобильных шин с учётом градостроительных и санитарных норм и правил. Указанный земельный участок должен пройти процедуру согласования со службами, эксплуатирующими инженерные сети на территории города.
Сообщили журналистам в мэрии

Отметим, что в настоящий момент в Белгороде работает два пункта сбора, оба они находятся на Харьковской горе: в районе улицы Губкина и проезда Автомобилистов. В прошлом году туда сдали порядка 18 тыс. старых шин, а за десять месяцев этого года — уже 21 тыс. покрышек.

Все сданные автомобильные покрышки собирают специалисты Белгорблагоустройства и отвозят их на собственную территорию. Там формируются партии для последующей передачи в специализированные организации для утилизации.

Мэрия предлагает белгородцам сдать старые шины для изготовления резинового покрытия
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#Пункт приёма#Новости Белгорода#Белгород#Шины#Утилизация шин#Александра Склярова
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