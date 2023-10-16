Пять домов в приграничье получили разрушения после атаки беспилотников

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
В минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье, над Курском система ПВО сбила 12 украинских беспилотников. О произошедшей массированной атаке сообщал губернатор области Роман Старовойт. Позже стало известно о разрушениях в результате падения обломков. О пяти повреждённых домах на еженедельной планёрке сообщил мэр Курска Игорь Куцак.
Повреждённые дома власти совместно с фондом капремонта взяли на контроль. В скором времени последствия падения обломков БПЛА устранят.
Всего в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 28 обращений от местных жителей. Кто-то сообщал о шуме, другие — о найденных на земле обломках.
Напомним, что ночью 15 октября в Белгородской области также было неспокойно: система ПВО сбила два украинских беспилотника над регионом. Где именно сбиты БПЛА и есть ли последствия, не уточнялось.