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Беспилотник

Пять домов в приграничье получили разрушения после атаки беспилотников

16 октября 2023, 08:44
Фото: Midjourney
Беспилотник

В Курске пять домов пострадали после атаки дронов

В субботу вечером Курская область подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой разрушения зафиксировали в пяти домах. Здания взяли на контроль, специалисты займутся устранением последствий. Об этом сообщили «Курские известия» со ссылкой на мэра Курска Игоря Куцака.

В минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье, над Курском система ПВО сбила 12 украинских беспилотников. О произошедшей массированной атаке сообщал губернатор области Роман Старовойт. Позже стало известно о разрушениях в результате падения обломков. О пяти повреждённых домах на еженедельной планёрке сообщил мэр Курска Игорь Куцак.

Повреждённые дома власти совместно с фондом капремонта взяли на контроль. В скором времени последствия падения обломков БПЛА устранят.

Всего в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 28 обращений от местных жителей. Кто-то сообщал о шуме, другие — о найденных на земле обломках.

Напомним, что ночью 15 октября в Белгородской области также было неспокойно: система ПВО сбила два украинских беспилотника над регионом. Где именно сбиты БПЛА и есть ли последствия, не уточнялось.

Белгородская область попала под массированную атаку беспилотников
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#Белгородская область#Курская область#Беспилотник#Черноземье#Приграничье#СВО#Работа ПВО#Александра Склярова#Система ПВО
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