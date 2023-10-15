Белгородская область попала под массированную атаку беспилотников

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Белгородском районе накануне вечером сработала система ПВО — сбит беспилотник. В результате падения обломков пострадала кровля частного дома в Майском. Помимо этого, в хуторе Угрим задело линию электропередачи. Её работа уже восстановлена.
Два взрывных устройства сбросили с БПЛА в Красной Яруге. В результате нарушено электроснабжение, его уже частично восстановили.
Дронами ВСУ накануне атаковали не только указанные выше населённые пункты. Так, в Белгородском районе в Журавлёвке с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас. Наумовку и Солнцевку атаковали дронами-камикадзе. Помимо этого, в Солнцевке с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса, в Наумовке — один.
С помощью квадрокоптера атаковали Лозовую Рудку в Борисовском районе. Сброшено два взрывных устройства. По Логачёвке в Валуйском горокруге ударили дроном-камикадзе.
Двумя такими дронами атаковали Новостроевку-Вторую в Грайворонском горокруге. Один из них посадили, обезвредили и уничтожили. Помимо этого, над селом с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас.
Дронами накануне атаковали и Шебекинский горокруг. Над Новой Таволжанкой с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса. По Середе ВСУ ударили дроном-камикадзе. Сброшен один осколочный боеприпас. Ещё один сбросили над Муромом.
Утверждается, что разрушений во всех перечисленных случаях нет.
По Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге выпустили два миномётных снаряда и 30 гранатомётных выстрелов. Теми же способами обстрелян хутор Марьино — всего здесь насчитали 12 прилётов. Четыре миномётных снаряда выпустили по Середе, три — по Мурому. В пункте пропуска «Шебекино» было шесть прилётов.
Из гранатомёта и миномёта обстреляли хутор Старый в Волоконовском районе. Здесь насчитали 25 прилётов.
В Белгородском районе по Журавлёвке выпустили два артснаряда. Помимо этого, под артиллерийский обстрел попал пункт пропуска «Нехотеевка» — четыре прилёта.
В Краснояружском районе обстреляли Вязовое и Репяховку. Всего здесь установили семь прилётов.