Белгородская область попала под массированную атаку беспилотников

По Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге выпустили два миномётных снаряда и 30 гранатомётных выстрелов. Теми же способами обстрелян хутор Марьино — всего здесь насчитали 12 прилётов. Четыре миномётных снаряда выпустили по Середе, три — по Мурому. В пункте пропуска «Шебекино» было шесть прилётов.