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Беспилотники

Белгородская область попала под массированную атаку беспилотников

15 октября 2023, 09:26
Фото: Midjourney
Беспилотники
ВСУ ударили дронами по шести районам. Есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В одном из домов пробита крыша. Помимо этого, повреждены ЛЭП.
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Обстрел

Где в регионе есть разрушения?

В Белгородском районе накануне вечером сработала система ПВО — сбит беспилотник. В результате падения обломков пострадала кровля частного дома в Майском. Помимо этого, в хуторе Угрим задело линию электропередачи. Её работа уже восстановлена.

Два взрывных устройства сбросили с БПЛА в Красной Яруге. В результате нарушено электроснабжение, его уже частично восстановили.

Атаки с беспилотников

Дронами ВСУ накануне атаковали не только указанные выше населённые пункты. Так, в Белгородском районе в Журавлёвке с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас. Наумовку и Солнцевку атаковали дронами-камикадзе. Помимо этого, в Солнцевке с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса, в Наумовке — один.

С помощью квадрокоптера атаковали Лозовую Рудку в Борисовском районе. Сброшено два взрывных устройства. По Логачёвке в Валуйском горокруге ударили дроном-камикадзе.

Двумя такими дронами атаковали Новостроевку-Вторую в Грайворонском горокруге. Один из них посадили, обезвредили и уничтожили. Помимо этого, над селом с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас.

Дронами накануне атаковали и Шебекинский горокруг. Над Новой Таволжанкой с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса. По Середе ВСУ ударили дроном-камикадзе. Сброшен один осколочный боеприпас. Ещё один сбросили над Муромом.

Утверждается, что разрушений во всех перечисленных случаях нет.

Обстрелы из миномётов, гранатомётов, артиллерии

По Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге выпустили два миномётных снаряда и 30 гранатомётных выстрелов. Теми же способами обстрелян хутор Марьино — всего здесь насчитали 12 прилётов. Четыре миномётных снаряда выпустили по Середе, три — по Мурому. В пункте пропуска «Шебекино» было шесть прилётов.

Из гранатомёта и миномёта обстреляли хутор Старый в Волоконовском районе. Здесь насчитали 25 прилётов.

В Белгородском районе по Журавлёвке выпустили два артснаряда. Помимо этого, под артиллерийский обстрел попал пункт пропуска «Нехотеевка» — четыре прилёта.

В Краснояружском районе обстреляли Вязовое и Репяховку. Всего здесь установили семь прилётов.

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