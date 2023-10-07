Стала известна причина громких звуков в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Утром белгородцы слышали громкие звуки. Глава региона сообщил, что над Белгородом и Новооскольским горокругом системы ПВО сбили три тактические ракеты «Точка-У».
Губернатор добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, 7 октября предупреждения об обстрелах также получили жители села Пороз в Грайворонском горокруге и посёлка Уразово в Валуйском горокруге. Людям посоветовали пройти в укрытия. Официальной информации пока не поступало.
А 5 октября под огнём ВСУ было шесть районов Белгородской области. Люди не пострадали, но есть разрушения в домах, торговых и административных зданиях. Также пострадал транспорт.