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Published Сегодня, 07:42

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Стала известна причина громких звуков в Белгородской области

Стала известна причина громких звуков в Белгородской области

7 октября 2023, 07:42
Фото: 1MI
Над двумя муниципалитетами сбили три тактические ракеты. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Сюжет
Пво

Утром белгородцы слышали громкие звуки. Глава региона сообщил, что над Белгородом и Новооскольским горокругом системы ПВО сбили три тактические ракеты «Точка-У».

Губернатор добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, 7 октября предупреждения об обстрелах также получили жители села Пороз в Грайворонском горокруге и посёлка Уразово в Валуйском горокруге. Людям посоветовали пройти в укрытия. Официальной информации пока не поступало.

А 5 октября под огнём ВСУ было шесть районов Белгородской области. Люди не пострадали, но есть разрушения в домах, торговых и административных зданиях. Также пострадал транспорт.

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#Белгородская область#Пострадавшие#Пво#Белгород#Кристина Семенчук#Ракеты#Разрушения#Обстрелы#Укрытия#Оперативные службы
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