«С подрядчиком определились»: Владимир Жданов обрадовал жителей Новой Таволжанки

Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:17
Updated Сегодня, 20:17
Многие компании по тем или иным причинам не заходят для ремонта и восстановления домов по указанным улицам, нам удалось достигнуть договорённость с подрядчиком сегодня, возможность приступить к восстановительным работам есть. С завтрашнего дня вместе с подрядчиком проедем по указанной улице и пройду все адреса лично. С подрядчиком определились.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, в Новой Таволжанке дома на трёх улицах долгое время не восстанавливали из-за неспокойной оперативной обстановки. Речь идёт об улицах Волчанская, Заречная и Песчаная. В начале августа село полностью очистили от снарядов и мин ВСУ.