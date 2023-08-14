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Для Новой Таволжанки под Белгородом нашли подрядчика для ремонта после обстрелов

«С подрядчиком определились»: Владимир Жданов обрадовал жителей Новой Таволжанки

14 августа 2023, 20:17
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Для Новой Таволжанки под Белгородом нашли подрядчика для ремонта после обстрелов

14 августа глава Шебекинского округа Белгородской области Владимир Жданов поделился с жителями приграничного села Новая Таволжанка хорошей новостью — властям удалось найти подрядчика, который согласился ремонтировать дома в селе, несмотря на угрозу обстрелов.
Многие компании по тем или иным причинам не заходят для ремонта и восстановления домов по указанным улицам, нам удалось достигнуть договорённость с подрядчиком сегодня, возможность приступить к восстановительным работам есть. С завтрашнего дня вместе с подрядчиком проедем по указанной улице и пройду все адреса лично. С подрядчиком определились.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, в Новой Таволжанке дома на трёх улицах долгое время не восстанавливали из-за неспокойной оперативной обстановки. Речь идёт об улицах Волчанская, Заречная и Песчаная. В начале августа село полностью очистили от снарядов и мин ВСУ.

В Новой Таволжанке три улицы не могут восстановить из-за обстрелов
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#Артем Черненко#Восстановление домов#Спецоперация#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Владимир Жданов#Приграничье#Подрядчик
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