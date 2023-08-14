«С подрядчиком определились»: Владимир Жданов обрадовал жителей Новой Таволжанки

Напомним, в Новой Таволжанке дома на трёх улицах долгое время не восстанавливали из-за неспокойной оперативной обстановки. Речь идёт об улицах Волчанская, Заречная и Песчаная. В начале августа село полностью очистили от снарядов и мин ВСУ.