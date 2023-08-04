Новую Таволжанку в Белгородской области полностью очистили от снарядов и мин

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
3 августа стало известно, что Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге полностью очистили от снарядов и мин. В населённом пункте проходят восстановительные работы, а жители постепенно возвращаются в свои дома.
1 августа ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. Были зафиксированы более 120 прилётов и атака беспилотников. Под миномётный обстрел попал и Шебекинский горокруг, в том числе и село Новая Таволжанка.