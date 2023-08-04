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Новую Таволжанку в Белгородской области полностью очистили от снарядов и мин

4 августа 2023, 07:21
Фото: кадр из видео "Известий"
Сапёры полностью очистили от мин и снарядов населённый пункт. Жители села постепенно возвращаются в свои дома. Об этом сообщают «Известия».
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СВО

3 августа стало известно, что Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге полностью очистили от снарядов и мин. В населённом пункте проходят восстановительные работы, а жители постепенно возвращаются в свои дома.

Ранее сообщалось, что на участках мирных жителей села сапёры нашли 35 взрывоопасных предметов. Мины обезвреживают на месте и увозят на безопасное расстояние для подрыва. Военные отмечали, что окраины Новой Таволжанки перенасыщены взрывоопасными предметами.

1 августа ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. Были зафиксированы более 120 прилётов и атака беспилотников. Под миномётный обстрел попал и Шебекинский горокруг, в том числе и село Новая Таволжанка.

Видео: "Известия"
Белгородский хутор попал под обстрел ВСУ
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#Таисия Некрасова#Приграничье#Снаряды#Мины#Сапёры#Спецоперация#Восстановление#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#СВО#Видео
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