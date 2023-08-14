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Подрядчикам перечислят 370 млн рублей за восстановление Шебекино

Подрядчикам перечислят 370 млн рублей за восстановление Шебекино

14 августа 2023, 06:58
Фото: 1MI
Деньги перечислят на расчётные счета организаций уже сегодня. Такое решение озвучил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания правительства.

Гладков поручил в срочном порядке выплатить средства подрядчикам за выполненные ремонты в Шебекино и Новой Таволжанке

370 млн. рублей будет перечислено подрядчикам за выполненные работы, в том числе в рамках капитального строительства по восстановлению жилья. Сегодня платежи должны быть сделаны. В среду хочу посмотреть и услышать от подрядных организаций, что деньги поступили на их расчётный счёт,

— пояснил губернатор Белгородской области.

Также глава региона поручил завершить восстановительные работы по тепловому контуру и начинать работы по внутренней отделке, если строительные мощности позволят это сделать:

Предлагаю начать восстановительные работы и через неделю предоставить счета на оплату или авансирование на приобретение строительных материалов,

—объяснил своё решение Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее сообщалось, что белгородские власти искали деньги на выплаты рабочим за восстановление домов в Шебекинском горокруге. Регион взял кредит в размере 200 млн рублей на выплату подрядчикам. Власти надеются на федеральную помощь.

Белгородские власти ищут деньги на выплаты рабочим за восстановление Шебекино
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#Таисия Некрасова#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг#Приграничье#Разрушения#Дома#Ремонт#Общество#Экономика#Спецоперация#Губернатор#СВО
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