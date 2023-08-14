Подрядчикам перечислят 370 млн рублей за восстановление Шебекино

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Published Сегодня, 06:58
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Гладков поручил в срочном порядке выплатить средства подрядчикам за выполненные ремонты в Шебекино и Новой Таволжанке
370 млн. рублей будет перечислено подрядчикам за выполненные работы, в том числе в рамках капитального строительства по восстановлению жилья. Сегодня платежи должны быть сделаны. В среду хочу посмотреть и услышать от подрядных организаций, что деньги поступили на их расчётный счёт,
— пояснил губернатор Белгородской области.
Также глава региона поручил завершить восстановительные работы по тепловому контуру и начинать работы по внутренней отделке, если строительные мощности позволят это сделать:
Предлагаю начать восстановительные работы и через неделю предоставить счета на оплату или авансирование на приобретение строительных материалов,
—объяснил своё решение Вячеслав Гладков.
Напомним, ранее сообщалось, что белгородские власти искали деньги на выплаты рабочим за восстановление домов в Шебекинском горокруге. Регион взял кредит в размере 200 млн рублей на выплату подрядчикам. Власти надеются на федеральную помощь.