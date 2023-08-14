ФОК в Шебекино «фактически потерян»

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Жительница Шебекино во время прямого эфира спросила у главы региона, когда дети смогут вновь заниматься спортом в Шебекино. В частности, женщину интересовало плавание.
Вячеслав Гладков ответил, что пока не восстановят основные спортивные сооружения после обстрелов, придётся обходиться уличным спортом. В качестве альтернативы губернатор предложил «бегать, кататься на велосипеде. Также можно заниматься на воркаут-площадках со своим весом».
Тем временем физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) не получается восстановить ещё с осени 2022 года, когда он получил серьёзные повреждения. Теперь комплекс придётся отстраивать заново, но для этого нужна федеральная помощь.
ФОК у нас повреждён надувной, он фактически потерян и нужно строить заново. Надеемся на федеральную поддержку.
Вячеслав Гладков, губернатор
С плаванием в Шебекино пока тоже проблемы, но не из-за ФОКа, а котельной, которая тоже повреждена. Пока её не починят, заниматься в бассейне нельзя.
Напомним, ещё в марте Гладков просил финансовой помощи у Минспорта РФ на восстановление ФОКа в Шебекино. Тогда сообщалось, что работы планируют выполнить до конца 2023 года.