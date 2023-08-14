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Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

ФОК в Шебекино после обстрелов нужно строить заново

ФОК в Шебекино «фактически потерян»

14 августа 2023, 17:13
Фото: соцсети главы Шебекинского округа Владимира Жданова

ФОК в Шебекино после обстрелов нужно строить заново

О плачевном состоянии ФОКа рассказал губернатор Белгородской области. Объект пострадал ещё осенью 2022 года.
Сюжет
СВО

Жительница Шебекино во время прямого эфира спросила у главы региона, когда дети смогут вновь заниматься спортом в Шебекино. В частности, женщину интересовало плавание.

Вячеслав Гладков ответил, что пока не восстановят основные спортивные сооружения после обстрелов, придётся обходиться уличным спортом. В качестве альтернативы губернатор предложил «бегать, кататься на велосипеде. Также можно заниматься на воркаут-площадках со своим весом».

Тем временем физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) не получается восстановить ещё с осени 2022 года, когда он получил серьёзные повреждения. Теперь комплекс придётся отстраивать заново, но для этого нужна федеральная помощь.

ФОК у нас повреждён надувной, он фактически потерян и нужно строить заново. Надеемся на федеральную поддержку.
Вячеслав Гладков, губернатор

С плаванием в Шебекино пока тоже проблемы, но не из-за ФОКа, а котельной, которая тоже повреждена. Пока её не починят, заниматься в бассейне нельзя.

Напомним, ещё в марте Гладков просил финансовой помощи у Минспорта РФ на восстановление ФОКа в Шебекино. Тогда сообщалось, что работы планируют выполнить до конца 2023 года.

Фото: соцсети главы Шебекинского округа Владимира Жданова
Обстрелянный ФОК в Шебекино восстановят при поддержке Минспорта РФ
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#Артем Черненко#Спорт#Шебекино#Вячеслав Гладков#Восстановление#СВО#Последствия#ФОК#Федеральная помощь
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