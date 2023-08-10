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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Один человек погиб, двое пострадали при обстреле ВСУ Брянской области

Стало известно о ещё одном погибшем при обстреле в приграничье

10 августа 2023, 14:04
Фото: Bel.ru

Один человек погиб, двое пострадали при обстреле ВСУ Брянской области

Трагедия произошла при обстреле села Чаусы Погарского района. В результате обстрела повреждения получило имущество сельхозпредприятия, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.
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Обстрел

В приграничье при обстреле ВСУ погиб ещё один человек. В этот раз — в Брянской области. Трагедия произошла 10 августа в селе Чаусы Погарского района.

Погиб мужчина. Ранены ещё двое мирных жителей. Пострадавших доставили к медикам, им уже оказывают необходимую помощь.

Помимо этого, повреждения получило имущество сельхозпредприятия. На месте работают оперативные службы.

Дополнение. Спустя время Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела скончался ещё один мужчина. Двое жителей — мужчина и женщина — получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, что ещё один мужчина погиб 9 августа при обстреле Белгородской области. Жертвой стал житель Горьковского. При обстреле пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

10 августа ВСУ вновь обстреляли Горьковский. Обошлось без жертв, но есть разрушения.

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