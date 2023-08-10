Стало известно о ещё одном погибшем при обстреле в приграничье

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В приграничье при обстреле ВСУ погиб ещё один человек. В этот раз — в Брянской области. Трагедия произошла 10 августа в селе Чаусы Погарского района.
Погиб мужчина. Ранены ещё двое мирных жителей. Пострадавших доставили к медикам, им уже оказывают необходимую помощь.
Помимо этого, повреждения получило имущество сельхозпредприятия. На месте работают оперативные службы.
Дополнение. Спустя время Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела скончался ещё один мужчина. Двое жителей — мужчина и женщина — получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, что ещё один мужчина погиб 9 августа при обстреле Белгородской области. Жертвой стал житель Горьковского. При обстреле пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии.
10 августа ВСУ вновь обстреляли Горьковский. Обошлось без жертв, но есть разрушения.