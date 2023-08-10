ВСУ вновь обстреляли посёлок, в котором вчера погиб белгородец

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге вновь попал под обстрел. Есть разрушения.
Повреждения получили три частных дома. В них выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. На месте работают аварийные и оперативные службы.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
ВСУ обстреливали Горьковский и накануне. Погиб мужчина. Ещё четыре человека пострадали, трое из них остаются в больнице. Один пациент — в тяжёлом состоянии. Повреждения получили два частных дома и три автомобиля.
О том, как грайворонцы пережили обстрел, они рассказали белгородским журналистам.