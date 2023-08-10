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Три дома пострадали при обстреле Горьковского в Белгородской области

ВСУ вновь обстреляли посёлок, в котором вчера погиб белгородец

10 августа 2023, 11:37
Фото: 1MI

Три дома пострадали при обстреле Горьковского в Белгородской области

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на месте работают оперативные службы. Накануне при обстреле населённого пункта в Грайворонском горокруге погиб человек.
Сюжет
Обстрел

Посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге вновь попал под обстрел. Есть разрушения.

Повреждения получили три частных дома. В них выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

ВСУ обстреливали Горьковский и накануне. Погиб мужчина. Ещё четыре человека пострадали, трое из них остаются в больнице. Один пациент — в тяжёлом состоянии. Повреждения получили два частных дома и три автомобиля.

О том, как грайворонцы пережили обстрел, они рассказали белгородским журналистам.

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#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Дома#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Горьковский#Вячеслав Гладков
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