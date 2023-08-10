Жилой дом и торговый объект пострадали при очередном обстреле Брянской области

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
ВСУ совершили обстрел села Хинель Севского района Брянской области. Частично повреждены жилой дом и торговый объект, сообщает издание. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта.
Пострадавших среди населения нет. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Кирилловка в Брянской области. Повреждения получил жилой дом. Пострадавших среди мирных жителей не было.