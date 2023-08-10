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Жилой дом и торговый объект пострадали при очередном обстреле Брянской области

Жилой дом и торговый объект пострадали при очередном обстреле Брянской области

10 августа 2023, 12:33
Фото: Bel.ru
Под удар попало село Хинель. Пострадавших нет, оперативные службы работают на месте. Об этом сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
СВО

ВСУ совершили обстрел села Хинель Севского района Брянской области. Частично повреждены жилой дом и торговый объект, сообщает издание. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта.

Пострадавших среди населения нет. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Кирилловка в Брянской области. Повреждения получил жилой дом. Пострадавших среди мирных жителей не было.

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#Брянская область#Александр Богомаз#СВО#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Разрушения#Приграничье#Таисия Некрасова#Обстрел ВСУ
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