Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Силами РЭБ в Курской области пограничники посадили два украинских беспилотника. Произошло это 7 августа. На одном из них обнаружили символику запрещённого в России «Азова»*.
Накануне в Белгороде прозвучал взрыв. Как оказалось, ПВО сбила беспилотник противника. БПЛА был самолётного типа. Никто не пострадал, от фрагмента беспилотника повреждения получили крыши трёх частных домов.
Вскоре в Комсомольском местные жители нашли обломки после работы противовоздушной обороны. Это может быть разгонный блок от ЗРК «Панцирь-С1».
Ещё один беспилотник самолётного типа сбили в Яковлевском городском округе 2 августа. Громко тогда было и в Белгородском районе. Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировали.
Украинские дроны били по Белгородской области и в конце июля. БПЛА атаковали сразу несколько сёл.
*запрещённая в РФ террористическая организация