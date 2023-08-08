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Курские пограничники посадили украинский БПЛА с символикой запрещённой организации

8 августа 2023, 09:01
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Сотрудники пограничной службы посадили два беспилотника противника. Об этом пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
Сюжет
СВО

Силами РЭБ в Курской области пограничники посадили два украинских беспилотника. Произошло это 7 августа. На одном из них обнаружили символику запрещённого в России «Азова»*.

Накануне в Белгороде прозвучал взрыв. Как оказалось, ПВО сбила беспилотник противника. БПЛА был самолётного типа. Никто не пострадал, от фрагмента беспилотника повреждения получили крыши трёх частных домов.

Вскоре в Комсомольском местные жители нашли обломки после работы противовоздушной обороны. Это может быть разгонный блок от ЗРК «Панцирь-С1».

Ещё один беспилотник самолётного типа сбили в Яковлевском городском округе 2 августа. Громко тогда было и в Белгородском районе. Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировали.

Украинские дроны били по Белгородской области и в конце июля. БПЛА атаковали сразу несколько сёл.

*запрещённая в РФ террористическая организация

Над Белгородской областью сбили беспилотник самолётного типа
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Курская область#Роман Старовойт#СВО#Происшествия#БПЛА#Пво#Беспилотник#Спецоперация#Черноземье
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