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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

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В Белгороде раздался взрыв: что это было?

7 августа 2023, 10:20
Фото: Telegram-канал "БелПлюс"
Следы в небе после громких звуков в Белгороде

ПВО сработала над Белгородом

Громко в городе было ближе к 13:00. В небе остались следы, соответствующие фото публикуют в соцсетях. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, сработала система ПВО — сбит беспилотник.

В Белгороде вновь было громко. Грохот раздался 7 августа ближе к 13:00. После этого белгородцы стали присылать фото характерных следов в небе.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгороде сработала система ПВО. На подлёте к городу сбит беспилотник самолётного типа.

Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, что громко в Белгороде было и накануне. Утром 6 августа горожан разбудили звуки, похожие на взрывы. Как оказалось, это была работа ВС РФ.

Над Белгородом и районом вновь слышны звуки работы ВС РФ
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