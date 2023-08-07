В Белгороде раздался взрыв: что это было?

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Белгороде вновь было громко. Грохот раздался 7 августа ближе к 13:00. После этого белгородцы стали присылать фото характерных следов в небе.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгороде сработала система ПВО. На подлёте к городу сбит беспилотник самолётного типа.
Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, что громко в Белгороде было и накануне. Утром 6 августа горожан разбудили звуки, похожие на взрывы. Как оказалось, это была работа ВС РФ.