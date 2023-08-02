Над Белгородской областью сбили беспилотник самолётного типа

Система противовоздушной обороны сбила в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа. Информации о последствиях на земле пока нет, её выяснением занимаются оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.