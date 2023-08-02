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Над Белгородской областью сбили беспилотник самолётного типа

2 августа 2023, 19:34
Фото: Bel.ru
Вечер 2 августа в Белгородском районе и Яковлевском округе выдался неспокойным — местных жителей напугали громкие звуки, которые оказались следствием работы российской системы ПВО. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Пво

Система противовоздушной обороны сбила в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа. Информации о последствиях на земле пока нет, её выяснением занимаются оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, 1 августа ВСУ сбросили в Белгородской области с беспилотника неизвестное взрывное устройство. Оно упало в Краснояружском районе, обошлось без жертв. 2 августа от нового обстрела пострадало село Вязовое Краснояружского района — осколок повредил линию электропередачи.

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район#Яковлевский горокруг#Вячеслав Гладков#БПЛА#Работа ПВО#Пво
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