Над Белгородской областью сбили беспилотник самолётного типа

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Система противовоздушной обороны сбила в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа. Информации о последствиях на земле пока нет, её выяснением занимаются оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, 1 августа ВСУ сбросили в Белгородской области с беспилотника неизвестное взрывное устройство. Оно упало в Краснояружском районе, обошлось без жертв. 2 августа от нового обстрела пострадало село Вязовое Краснояружского района — осколок повредил линию электропередачи.