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Стрельба и сброшенные с БПЛА гранаты: в белгородском приграничье вновь неспокойно

18 июля 2023, 08:08
Фото: 1MI

Более 90 раз ВСУ атаковали Белгородскую область за день

Накануне ВСУ атаковали пять районов региона. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
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Обстрел

В понедельник, 17 июля, Белгородскую область атаковали более 90 раз. Без последствий не обошлось.

Краснояружский район

Без электричества после стрельбы из огнестрельного оружия в районе Демидовки временно остались Репяховка, Надежевка, Графовка, Демидовка, Поповка и Прилесье. Электроснабжение восстановили уже в четырёх населённых пунктах. Работы продолжаются.

При этом по окраине Прилесья ударили шесть артиллерийских снарядов, по хутору Ново-Репяховка — четыре, по окраине Илёк-Пеньковки — три, между Колотиловкой и Репяховкой — ещё один. Также беспилотник сбросил две гранаты на окраине Прилесья. Никто не пострадал. Разрушений тоже нет.

Белгородский район

По Журавлёвке, Нехотеевке и Щетиновке ударила артиллерия. В Наумовке ВСУ сбросили три гранаты с дрона. Обошлось без последствий.

Борисовский район

Из миномёта обстреляли Богун-Городок и Лозовую Рудку — зафиксировано 24 и шесть прилётов соответственно. Разрушений и пострадавших нет.

Грайворонский горокруг

Под миномётным обстрелом была Мокрая Орловка. По селу выпустили семь снарядов, но без последствий.

Шебекинский горокруг

Над Шебекино сбили беспилотник противника. По Новой Таволжанке противник ударил из 14 миномётных снарядов, по Красному — из шести, по Середе — из пяти. В последнем ВСУ с БПЛА сбросили пять взрывных устройств. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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