Стрельба и сброшенные с БПЛА гранаты: в белгородском приграничье вновь неспокойно

При этом по окраине Прилесья ударили шесть артиллерийских снарядов, по хутору Ново-Репяховка — четыре, по окраине Илёк-Пеньковки — три, между Колотиловкой и Репяховкой — ещё один. Также беспилотник сбросил две гранаты на окраине Прилесья. Никто не пострадал. Разрушений тоже нет.