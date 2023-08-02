Неизвестное взрывное устройство сбросили с беспилотника в Белгородской области

Противник из артиллерии обстрелял Щетиновку и Наумовку, из артиллерии и гранатомёта — Нехотеевку. В Журавлёвке БПЛА сбросил две гранаты и ещё одно взрывное устройство. Также по селу ударили двумя артиллерийскими снарядами. По Лозовому четыре раза выстрелили из гранатомёта. В общем в районе насчитали 47 прилётов.