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Неизвестное взрывное устройство сбросили с беспилотника в Белгородской области

2 августа 2023, 10:23
Фото: 1MI

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области больше 120 раз

ВСУ атаковали 1 августа шесть районов Белгородской области. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. В регион накануне прилетело более 120 раз. Зафиксировали и атаки беспилотников.

Белгородский район

Противник из артиллерии обстрелял Щетиновку и Наумовку, из артиллерии и гранатомёта — Нехотеевку. В Журавлёвке БПЛА сбросил две гранаты и ещё одно взрывное устройство. Также по селу ударили двумя артиллерийскими снарядами. По Лозовому четыре раза выстрелили из гранатомёта. В общем в районе насчитали 47 прилётов.

Валуйский горокруг

Артиллерия ударила по Кукуевке и Логачёвке, миномёты — по сёлам Долгое и Борки. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

15 прилётов из миномёта зафиксировали в хуторе Старый. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Грайворонский горокруг

По территории между селом Безымено и хутором Байрак выпустили шесть миномётных снарядов, между селом Козинка и хутором Понуры — один. По Козинке ударили из 16 миномётных снарядов, семь из них пришлось на КПП. Никто не пострадал, однако повреждения получил сарай.

Краснояружский район

На окраине Прилесья дрон сбросил неустановленное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

Шебекинский горокруг

Из миномётов ВСУ обстреляли Муром, Новую Таволжанку, Красное, Марьино и Середу. По селу Сурково ударили одним артиллерийским снарядом. Без последствий.

Пять беспилотников атаковали Белгородскую область за день
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