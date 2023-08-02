Неизвестное взрывное устройство сбросили с беспилотника в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. В регион накануне прилетело более 120 раз. Зафиксировали и атаки беспилотников.
Противник из артиллерии обстрелял Щетиновку и Наумовку, из артиллерии и гранатомёта — Нехотеевку. В Журавлёвке БПЛА сбросил две гранаты и ещё одно взрывное устройство. Также по селу ударили двумя артиллерийскими снарядами. По Лозовому четыре раза выстрелили из гранатомёта. В общем в районе насчитали 47 прилётов.
Артиллерия ударила по Кукуевке и Логачёвке, миномёты — по сёлам Долгое и Борки. Обошлось без последствий.
15 прилётов из миномёта зафиксировали в хуторе Старый. Обошлось без пострадавших и разрушений.
По территории между селом Безымено и хутором Байрак выпустили шесть миномётных снарядов, между селом Козинка и хутором Понуры — один. По Козинке ударили из 16 миномётных снарядов, семь из них пришлось на КПП. Никто не пострадал, однако повреждения получил сарай.
На окраине Прилесья дрон сбросил неустановленное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.
Из миномётов ВСУ обстреляли Муром, Новую Таволжанку, Красное, Марьино и Середу. По селу Сурково ударили одним артиллерийским снарядом. Без последствий.