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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

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«С игрушками Родину не защитишь»: как белгородской самообороне оружие выдавали

2 августа 2023, 14:13
Фото: Bel.ru

Бойцы белгородской территориальной самообороны получили оружие: фоторепортаж

Бойцы территориальной самообороны получили сегодня оружие. Вручал его лично губернатор Вячеслав Гладков: рассказываем, как это было.

Перед практикой обычно идёт теория. Так было и в этот раз: до того, как бойцы получили оружие и партию новых квадрокоптеров, инструкторы провели небольшую лекцию об использовании последних. Просмотрели её как члены самообороны и их командиры, так и губернатор Вячеслав Гладков, председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков и главы муниципалитетов, где есть отделения самообороны.

Фото: Bel.ru

Предназначалась лекция и для журналистов. Но слушать её, правда, никто из них не стал: вместо этого работники СМИ предпочли наблюдать за работой операторов в реальном времени. Понять можно: не каждый день увидишь запуск боевых машин, сбрасывающих с неба на землю фугасные снаряды.

Установили предполагаемую точку противника при сопровождении дрона. Далее в указанной точке был обнаружен укреп, группа свой дрон вернула и запросила поддержку БПЛА. Пока была подготовка и взлёт, противник также засёк нашу группу и поднял свой дрон для выяснения подробностей. Группа его засекла и отработала по нему ружьём — дрон приземлился, его увели,
— рассказал легенду учений инструктор.

Один из операторов дронов — совсем юный парень в кепке. С аппаратом он обращается легко, ловко выпуская его из рук и принимая команды по рации.

Цель уничтожена. Дрон был заряжен фугасной частью. Задание выполнено. Цель поражена, дрон возвращается на базу.

Видео с работой дрона — смотрите в отдельной нашей публикации.

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Выдали бойцам и противодронные пушки. Принцип их следующий: устройство посылает специальный сигнал, который действует на квадракоптер в воздухе, заставляя его приземлиться. Бойцы рассказывают, что многие такие пушки они мастерят сами из подручных материалов: мол, и стоит дешевле, чем китайские аналоги, и сделать может почти каждый. Снизу зелёная на фото — одна из таких «самоделок».

Фото: Bel.ru

По мнению самих бойцов, выдача оружия — очень важный шаг. Стрелковая подготовка была и до этого: имеются навыки стрельбы из пулемёта, автомата, гранатомёта. Но ощущение настоящего оружия всё равно необходимо.

Нельзя с игрушками защищать Родину. Человек, который привык, что у него на плече игрушка, он не чувствует ответственности. При наличии боевого оружия, во-первых, и чувство уже совсем другое. Во-вторых, из тысячи выходов один всё равно будет боевым. И не хочется, чтобы в этот боевой выход ты остался сторонним наблюдателем.
инструктор с позывным «Даур»

По словам инструктора, вопрос с вооружением стоял остро. Напряжения в коллективе нет и не будет: к возможным боевым столкновениям члены самообороны готовы давно, и, по мнению «Даура», сомневаться ни в ком не приходится.

У меня опыт есть в Чечне, Таджикистане. Но война другая сейчас: дроны используются, другие средства разведки и маскировки. Но война и есть война.
«Даур»
Фото: Bel.ru

Затем началась выдача ключей от автомобилей и самого оружия. Последнее пока вручили только самым опытным бойцам, но позже вооружение планируют раздать и остальным.

Автоматы передавал участникам самообороны лично Гладков. Получив от него оружие, бойцы отвечали «Служу России!» и становились в строй. Многие затем просили с губернатором сфотографироваться.

Фото: Bel.ru
Мы сделали много, но ещё больше нам предстоит. Наша задача легче не станет. 350 километров соприкосновения с ВСУ. Нам не дают возможности расслабиться, но мы со всеми проблемами справимся. Враг должен понимать, с чем он столкнулся, и он должен бояться.
Вячеслав Гладков

За помощь Вячеслав Гладков поблагодарил бизнесменов, облдуму и глав муниципалитетов. Также, по словам губернатора, готовится федеральный законопроект, который позволит в дальнейшем вооружить всех членов самообороны.

Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной.
Вячеслав Гладков

Обсудив ещё несколько вопросов с бойцами и командирами наедине, Гладков полигон покинул.

Напомним, что порядка 400 млн рублей ранее выделили на закупку амуниции для белгородской самообороны. Озвучивались планы закупить порядка 400 единиц оружия.

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