«С игрушками Родину не защитишь»: как белгородской самообороне оружие выдавали

Перед практикой обычно идёт теория. Так было и в этот раз: до того, как бойцы получили оружие и партию новых квадрокоптеров, инструкторы провели небольшую лекцию об использовании последних. Просмотрели её как члены самообороны и их командиры, так и губернатор Вячеслав Гладков, председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков и главы муниципалитетов, где есть отделения самообороны.