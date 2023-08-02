Бойцы белгородской самообороны учатся работать с дронами-камикадзе: видео

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Сегодня членам территориальной самообороны помимо стрелкового оружия вручили партию различных дронов и пушки против них. Бойцы также рассказали, что подобного рода пушки они делают сами, и получаются они даже дешевле, а местами и эффективнее покупных.
Установили предполагаемую точку противника при сопровождении дрона. Далее в указанной точке был обнаружен укреп, группа свой дрон вернула и запросила поддержку БПЛА. Пока была подготовка и взлёт, противник также засёк нашу группу и поднял свой дрон для выяснения подробностей. Группа его засекла и отработала по нему ружьём — дрон приземлился, его увели,
— рассказал легенду учений инструктор.
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