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Бойцы белгородской самообороны учатся работать с дронами-камикадзе: видео

2 августа 2023, 10:47
Фото: Bel.ru
Во время вручения оружия и новой партии дронов бойцы территориальной самообороны Белгородской области продемонстрировали своё умение по работе с квадрокоптерами в полевых условиях.

Сегодня членам территориальной самообороны помимо стрелкового оружия вручили партию различных дронов и пушки против них. Бойцы также рассказали, что подобного рода пушки они делают сами, и получаются они даже дешевле, а местами и эффективнее покупных.

Установили предполагаемую точку противника при сопровождении дрона. Далее в указанной точке был обнаружен укреп, группа свой дрон вернула и запросила поддержку БПЛА. Пока была подготовка и взлёт, противник также засёк нашу группу и поднял свой дрон для выяснения подробностей. Группа его засекла и отработала по нему ружьём — дрон приземлился, его увели,
— рассказал легенду учений инструктор.

Подробнее смотрите в нашем видео.

Видео: Bel.ru
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