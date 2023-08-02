«Не пессимиздите» и герб СССР: какие нашивки выбирают бойцы белгородской самообороны

Выбор нашивок — соответствующий. Кто-то их не любит вообще, а кто-то выбирает себе сразу несколько. Те, кто постарше, предпочитают нашить себе герб СССР и букву Z, бойцы помладше останавливают свой выбор на нашивках с забавными фразами и отсылками к играм и кино.