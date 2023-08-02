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«Не пессимиздите» и герб СССР: какие нашивки выбирают бойцы белгородской самообороны

2 августа 2023, 11:54
Фото: Bel.ru

Белгородцы из самообороны с юмором подходят к выбору нашивок

Сегодня во время торжественного вручения стрелкового оружия бойцы самообороны оделись в свою форму с нашивками. В числе последних — много забавных. Собрали интересные из них.

Среди членов белгородской территориальной самообороны — люди всех возрастов. Здесь есть как и опытные бойцы, прошедшие Чечню и Афганистан, так и совсем молодые ребята с позывными по типу «Малой».

Выбор нашивок — соответствующий. Кто-то их не любит вообще, а кто-то выбирает себе сразу несколько. Те, кто постарше, предпочитают нашить себе герб СССР и букву Z, бойцы помладше останавливают свой выбор на нашивках с забавными фразами и отсылками к играм и кино.

Так, например, журналистам Бел.Ру встретились нашивки «Дорогу осилит идущий», «Не пессимиздите», «Месть доброй воли», «Вас заметили» с изображением дрона и отсылкой на игру The Elder Scrolls V: Skyrim, эмблема Хищника из одноимённого фильма и множество других. Больше — на фото.

Фото: Bel.ru

Напомним, что сегодня бойцы белгородской самообороны начали получать оружие. На вручение первой партии стрелкового оружия приехал губернатор Вячеслав Гладков и главы муниципалитетов.

«Враг должен бояться». Бойцы белгородской самообороны начали получать оружие
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#Артем Черненко#Белгородская самооборона#Нашивки#Герб СССР#Спецоперация#Нарочно не придумаешь#Белгородская область
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