«Не пессимиздите» и герб СССР: какие нашивки выбирают бойцы белгородской самообороны

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Среди членов белгородской территориальной самообороны — люди всех возрастов. Здесь есть как и опытные бойцы, прошедшие Чечню и Афганистан, так и совсем молодые ребята с позывными по типу «Малой».
Выбор нашивок — соответствующий. Кто-то их не любит вообще, а кто-то выбирает себе сразу несколько. Те, кто постарше, предпочитают нашить себе герб СССР и букву Z, бойцы помладше останавливают свой выбор на нашивках с забавными фразами и отсылками к играм и кино.
Так, например, журналистам Бел.Ру встретились нашивки «Дорогу осилит идущий», «Не пессимиздите», «Месть доброй воли», «Вас заметили» с изображением дрона и отсылкой на игру The Elder Scrolls V: Skyrim, эмблема Хищника из одноимённого фильма и множество других. Больше — на фото.
Напомним, что сегодня бойцы белгородской самообороны начали получать оружие. На вручение первой партии стрелкового оружия приехал губернатор Вячеслав Гладков и главы муниципалитетов.