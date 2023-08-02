Песков: оружие белгородским отрядам самообороны не выдаётся бесконтрольно

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
2 августа отрядам белгородской самообороны выдали оружие. Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопросы журналистов, заверил, что за выдачей оружия для белгородских отрядов самообороны предусмотрен тщательный контроль.
Оружие никогда не бывает бесконтрольно, все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнения, что так оно и есть.
Дмитрий Песков
Напомним, что, помимо оружия, бойцам вручили противодроновые пушки и УАЗы. Ранее стало известно, что на закупку амуниции для белгородской самообороны выделили порядка 400 млн рублей.