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Песков: оружие белгородским отрядам самообороны не выдаётся бесконтрольно

2 августа 2023, 10:14
Фото: 1MI
Дмитрий Песков

В Кремле объяснили выдачу оружия отрядам самообороны в Белгородской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление касательно вооружения отрядов самообороны в Белгородской области. Как передаёт его слова РИА «Новости», все механизмы контроля предусмотрены.
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СВО

2 августа отрядам белгородской самообороны выдали оружие. Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопросы журналистов, заверил, что за выдачей оружия для белгородских отрядов самообороны предусмотрен тщательный контроль.

Оружие никогда не бывает бесконтрольно, все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнения, что так оно и есть.
Дмитрий Песков

Напомним, что, помимо оружия, бойцам вручили противодроновые пушки и УАЗы. Ранее стало известно, что на закупку амуниции для белгородской самообороны выделили порядка 400 млн рублей.

Порядка 400 единиц оружия закупят для участников белгородской самообороны
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#Таисия Некрасова#Приграничье#Оружие#Общество#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Белгород#Москва#Дмитрий Песков#Кремль#Самооборона#Выдача оружия#Комментарий
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