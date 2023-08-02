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Published Сегодня, 10:07

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«Враг должен бояться». Бойцы белгородской самообороны начали получать оружие

2 августа 2023, 10:07
Фото: Bel.ru

Бойцы белгородской самообороны начали получать оружие

На вручение первой партии стрелкового оружия приехал губернатор Вячеслав Гладков и главы муниципалитетов.

Вместе с автоматами бойцам вручили противодроновые пушки и УАЗы — каждому взводу свой. Пока что выдали только первую партию — самым опытным членам самообороны. В будущем планируют раздать ещё больше оружия.

Мы сделали много, но ещё больше нам предстоит. Наша задача легче не станет. 350 километров соприкосновения с ВСУ. Нам не дают возможности расслабиться, но мы со всеми проблемами справимся. Враг должен понимать, с чем он столкнулся, и он должен бояться.
Вячеслав Гладков

За помощь Вячеслав Гладков поблагодарил бизнес, депутатов облдумы и местных глав. Также, по словам губернатора, готовится федеральный законопроект, который позволит в дальнейшем вооружить всех членов самообороны.

Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной.
Вячеслав Гладков

Напомним, что порядка 400 млн рублей выделили на закупку амуниции для белгородской самообороны. Озвучивались планы закупить порядка 400 единиц оружия.

Порядка 400 единиц оружия закупят для участников белгородской самообороны
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