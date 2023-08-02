Стало известно о новом обстреле Белгородской области: есть повреждения

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
2 августа под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое в Краснояружском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Вместе с тем осколками задело линию электропередачи. Аварийные бригады уже на месте и устраняют последствия обстрела, заверил губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне ВСУ ударили по Белгородской области более 120 раз. В регионе атаковали шесть районов, в том числе Краснояружский. 1 августа над Прилесьем с беспилотника сбросили неустановленное взрывное устройство. Обошлось без пострадавших.
Напомним, что в начале недели — 31 июля по Белгородской области нанесли более 80 ударов. Повреждения получили восемь домов.