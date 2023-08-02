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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

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Стало известно о новом обстреле Белгородской области: есть повреждения

2 августа 2023, 12:57
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли Вязовое в Белгородской области

Населённый пункт оказался под огнём 2 августа. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

2 августа под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое в Краснояружском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Вместе с тем осколками задело линию электропередачи. Аварийные бригады уже на месте и устраняют последствия обстрела, заверил губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне ВСУ ударили по Белгородской области более 120 раз. В регионе атаковали шесть районов, в том числе Краснояружский. 1 августа над Прилесьем с беспилотника сбросили неустановленное взрывное устройство. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что в начале недели — 31 июля по Белгородской области нанесли более 80 ударов. Повреждения получили восемь домов.

Неизвестное взрывное устройство сбросили с беспилотника в Белгородской области
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Краснояружский район#Вязовое#Вячеслав Гладков
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