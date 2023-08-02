Буцаев: беспилотники смогут эффективно применять в экомониторинге

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Основная цель лаборатории — определение направлений использования беспилотных авиационных систем (БАС) для экологического мониторинга.
Первого августа результаты работы «Экомониторинга» были представлены на конференции «Поколение дронов». В мероприятии участвовал представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Результаты работы лаборатории представил заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Буров. Об этом информирует gorod55.ru.
Он подчеркнул, что эксперты лаборатории учитывали законопроект, одобренный Государственной Думой и Советом Федерации в конце июля текущего года. Документ предусматривает создание Федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды, а Российский экологический оператор будет управлять этой системой.
Создаваемая система должна не только собирать и анализировать экологическую информацию, но также оценивать состояние окружающей среды и прогнозировать его изменения под воздействием природных и антропогенных факторов. Беспилотные авиационные системы могут быть использованы для получения необходимых данных.
В прошлом году Российский экологический оператор провел облет 496 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) с помощью беспилотных систем. Эти данные помогли определить ключевые параметры полигонов ТКО, включая объемы накопленных отходов и остаточную вместимость. Также было выявлено более 3000 нарушений, допущенных эксплуатирующими организациями.
«Эти результаты ясно демонстрируют социально-экономическую значимость применения беспилотных систем в экомониторинге», — подчеркнул генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Дмитрий Песков также отметил эффективность использования БАС в отрасли обращения с ТКО.
В рамках работы лаборатории также поднимались вопросы подготовки специалистов, включая операторов БПЛА, специалистов по обработке данных и разработчиков программного обеспечения.