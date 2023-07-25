Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. 24 июля противник ударил по региону не менее 70 раз. Беспилотники атаковали несколько сёл.
По Щетиновке выпустили десять артиллерийских снарядов, по Журавлёвке — пять, по Нехотеевке — три. В Красном Хуторе беспилотники сбросили три взрывных устройства, в Наумовке — два. Пострадавших и разрушений нет.
Дрон сбросил два взрывных устройства на окраине села Цаповка. Без последствий.
Хутор Старый обстреляли из миномёта. Всего насчитали семь прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет.
По окраине села Козинка выпущено пять миномётных и шесть артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений также нет.
Под артобстрел попали Репяховка и Прилесье — 11 и шесть прилётов соответственно. Графовку атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Поповке ещё один беспилотник сбросил два неустановленных взрывных устройства. Обошлось без разрушений и пострадавших.
По Новой Таволжанке выпустили четыре миномётных снаряда, по Мурому и хутору Стадников — по два. Также под огнём был МАПП «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.