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Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

25 июля 2023, 07:43
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney

Порядка 70 ударов ВСУ нанесли за сутки по Белгородской области

Сразу несколько населённых пунктов региона попали под удар БПЛА противника. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. 24 июля противник ударил по региону не менее 70 раз. Беспилотники атаковали несколько сёл.

Белгородский район

По Щетиновке выпустили десять артиллерийских снарядов, по Журавлёвке — пять, по Нехотеевке — три. В Красном Хуторе беспилотники сбросили три взрывных устройства, в Наумовке — два. Пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район

Дрон сбросил два взрывных устройства на окраине села Цаповка. Без последствий.

Волоконовский район

Хутор Старый обстреляли из миномёта. Всего насчитали семь прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Грайворонский горокруг

По окраине села Козинка выпущено пять миномётных и шесть артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений также нет.

Краснояружский район

Под артобстрел попали Репяховка и Прилесье — 11 и шесть прилётов соответственно. Графовку атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Поповке ещё один беспилотник сбросил два неустановленных взрывных устройства. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Шебекинский горокруг

По Новой Таволжанке выпустили четыре миномётных снаряда, по Мурому и хутору Стадников — по два. Также под огнём был МАПП «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.

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