Под Белгородом нашли обломки после работы ПВО

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Белгородском районе местные жители нашли обломки после работы ПВО. Находку обнаружили в Комсомольском. Сообщается, что это может быть разгонный блок от ЗРК «Панцирь-С1».
Система ПВО сработала над Белгородом 7 августа около 13:00. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, на подлёте к областному центру сбили беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.
Ранее сообщалось, что два дома и поле с пшеницей пострадали при обстрелах Белгородской области. ВСУ атаковали хутор Бабки в Валуйском горокруге. В результате прилёта загорелось поле. Пожар потушили. Разрушения зафиксировали в Краснояружском районе. В селе Репяховка в двух домовладениях осколками посекло кровли, фасад и заборы.