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Под Белгородом нашли обломки после работы ПВО

7 августа 2023, 12:51
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
Последствия работы ПВО
7 августа в Белгороде и районе было громко. Жители Комсомольского обнаружили на земле обломки после громких звуков. Фото опубликовал Telegram-канал «Блэтгород».
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СВО

В Белгородском районе местные жители нашли обломки после работы ПВО. Находку обнаружили в Комсомольском. Сообщается, что это может быть разгонный блок от ЗРК «Панцирь-С1».

Система ПВО сработала над Белгородом 7 августа около 13:00. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, на подлёте к областному центру сбили беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее сообщалось, что два дома и поле с пшеницей пострадали при обстрелах Белгородской области. ВСУ атаковали хутор Бабки в Валуйском горокруге. В результате прилёта загорелось поле. Пожар потушили. Разрушения зафиксировали в Краснояружском районе. В селе Репяховка в двух домовладениях осколками посекло кровли, фасад и заборы.

Последствия работы ПВОПоследствия работы ПВО
Последствия работы ПВО
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
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#Наталья Корявых#Обломки#Спецоперация#СВО#Комсомольский#Белгородский район#Белгородская область#Белгород#Пво#Происшествия#Беспилотник#Вячеслав Гладков
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