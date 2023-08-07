Под Белгородом нашли обломки после работы ПВО

Ранее сообщалось, что два дома и поле с пшеницей пострадали при обстрелах Белгородской области. ВСУ атаковали хутор Бабки в Валуйском горокруге. В результате прилёта загорелось поле. Пожар потушили. Разрушения зафиксировали в Краснояружском районе. В селе Репяховка в двух домовладениях осколками посекло кровли, фасад и заборы.