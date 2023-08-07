Пострадавшие дома и пожар в поле: последствия обстрелов Белгородской области

По Новой Таволжанке выпустили десять миномётных снарядов, по Мурому — четыре артиллерийских снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Бондаренков — четыре и три миномётных снаряда соответственно. Середу обстреляли из миномёта и гранатомёта. Обошлось без последствий.