Пострадавшие дома и пожар в поле: последствия обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрелов Белгородской области за 6 августа. Есть разрушения. В Грайворонском горокруге пострадали комбайнёр и его пассажир.
По Щетиновке и Журавлёвке ударили из артиллерии. В Солнцевке беспилотник сбросил взрывное устройство. Без последствий.
Окраина села Богун-Городок попала под миномётный обстрел. Пострадавших и разрушений нет.
ВСУ ударили по хутору Бабка. Загорелось поле с пшеницей, пожар потушили.
В Репяховке насчитали шесть прилётов. Повредило ЛЭП. Её уже восстановили. Осколками посекло фасады, кровли и заборы двух частных домов. Под артобстрел попала территория между сёлами Колотиловка и Репяховка — там насчитали десять прилётов.
По Новой Таволжанке выпустили десять миномётных снарядов, по Мурому — четыре артиллерийских снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Бондаренков — четыре и три миномётных снаряда соответственно. Середу обстреляли из миномёта и гранатомёта. Обошлось без последствий.