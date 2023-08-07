Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Изображение материала

Пострадавшие дома и пожар в поле: последствия обстрелов Белгородской области

7 августа 2023, 12:05
Фото: 1MI

Два дома и поле с пшеницей пострадали при обстрелах Белгородской области

Накануне ВСУ вновь ударили по белгородскому приграничью. Есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрелов Белгородской области за 6 августа. Есть разрушения. В Грайворонском горокруге пострадали комбайнёр и его пассажир.

Белгородский район

По Щетиновке и Журавлёвке ударили из артиллерии. В Солнцевке беспилотник сбросил взрывное устройство. Без последствий.

Борисовский район

Окраина села Богун-Городок попала под миномётный обстрел. Пострадавших и разрушений нет.

Валуйский горокруг

ВСУ ударили по хутору Бабка. Загорелось поле с пшеницей, пожар потушили.

Краснояружский район

В Репяховке насчитали шесть прилётов. Повредило ЛЭП. Её уже восстановили. Осколками посекло фасады, кровли и заборы двух частных домов. Под артобстрел попала территория между сёлами Колотиловка и Репяховка — там насчитали десять прилётов.

Шебекинский горокруг

По Новой Таволжанке выпустили десять миномётных снарядов, по Мурому — четыре артиллерийских снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Бондаренков — четыре и три миномётных снаряда соответственно. Середу обстреляли из миномёта и гранатомёта. Обошлось без последствий.

Гладков подтвердил информацию о пострадавших в комбайне белгородцах
Узнать подробнее
Читайте также:
Комбайн подорвался на мине в Белгородской области: есть пострадавшиеВСУ обстреляли Белгородскую область: пострадал мужчина, осколками задело комбайнЕщё одно село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Валуйский горокруг#Краснояружский район#Борисовский район#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Грайворонский горокруг#Беспилотник#Пожар#Лэп#Поле#Дома#Спецоперация#СВО
Подпишитесь
На Белгородскую область вновь обрушилась непогода: фото и видео очевидцев
Сегодня, 14:41
Машина в Белгороде осталась без крыши из-за непогоды
Сегодня, 13:40
Застройщик ЖБК-1 занесен на Доску почета как лучшая строительная организация года
Сегодня, 13:00
«Геопарк» в Белгороде признали банкротом
Сегодня, 08:36
Белгородская самооборона провела первые учения с детьми от 8 до 14 лет
Сегодня, 12:56
Принадлежащие украинцам белгородские компании заплатили меньше налогов
Сегодня, 13:45