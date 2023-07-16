Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:01

Published Сегодня, 19:01

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Изображение материала

Вечерние громкие звуки над Белгородом и районом связаны с работой системы ПВО

16 июля 2023, 19:01
Фото: 1MI
По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Сюжет
Пво

Вечером 16 июля жителей Белгорода и Белгородского района испугала череда громких звуков, которые сначала раздались в 18:49, а затем повторились спустя несколько часов — в 21:34. Очевидцы также сфотографировали следы в небе, появившиеся после громких звуков.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что причиной громких звуков стала работа системы ПВО.

Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ещё одно белгородское село попало под обстрел ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
За сутки ВСУ обстреляли четыре населённых пункта Белгородской областиБольше 80 раз ВСУ ударили по Белгородской области в субботу: есть разрушенияВСУ вновь открыли огонь по Шебекино в Белгородской области
#Александра Склярова#Пво#Работа ПВО#Система ПВО#Громкие звуки#Происшествия#Белгород#Белгородский район#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Белгородские власти готовы поддержать Шебекино в получении статуса «Город-герой СВО»
Сегодня, 14:13
Итоги недели: белгородцы радуются «Ахмату» и пугаются цен на технику
Сегодня, 08:48
«Приехали, постояли и уехали»: белгородцы недовольны процессом восстановления домов
Сегодня, 14:44
Женщина на велосипеде погибла в результате обстрела Шебекино
Сегодня, 07:57
Больше 80 раз ВСУ ударили по Белгородской области в субботу: есть разрушения
Сегодня, 09:55
«Кто ответит за страдания ребёнка?» Белгородка сообщила об изнасиловании в общежитии
Сегодня, 11:57