Вечерние громкие звуки над Белгородом и районом связаны с работой системы ПВО

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Вечером 16 июля жителей Белгорода и Белгородского района испугала череда громких звуков, которые сначала раздались в 18:49, а затем повторились спустя несколько часов — в 21:34. Очевидцы также сфотографировали следы в небе, появившиеся после громких звуков.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что причиной громких звуков стала работа системы ПВО.
Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области