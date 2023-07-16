Вечерние громкие звуки над Белгородом и районом связаны с работой системы ПВО

Вечером 16 июля жителей Белгорода и Белгородского района испугала череда громких звуков, которые сначала раздались в 18:49, а затем повторились спустя несколько часов — в 21:34. Очевидцы также сфотографировали следы в небе, появившиеся после громких звуков.