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В «Росатоме» прокомментировали падение дрона в Курчатове, где находится Курская АЭС

14 июля 2023, 08:13
Фото: 1MI
В городе, где находится Курская атомная электростанция, упал беспилотник. Никто не пострадал. Повреждения получил многоквартирный дом, сообщают «Курские известия».

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв прокомментировал ситуацию с падением беспилотника в Курчатове — городе, где находится Курская АЭС. Там строится и вторая станция. Происшествие зафиксировали ночью 14 июля. Никто не пострадал. Повреждения от осколков получил многоквартирный дом.

По словам Лихачёва, все меры для обеспечения безопасности российских АЭС приняты «Росатомом», «Атом-охраной», Росгвардией и службой безопасности госкорпорации. Также мобилизовали специальные силы Минобороны, в том числе и противовоздушную оборону.

Ранее сообщалось, что сразу два соседних с Белгородской областью региона подверглись ночной атаке. Речь шла в том числе о падении дрона в Курчатове. Также ещё три беспилотника ПВО сбила на подлёте к Воронежу. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Сразу два соседних с Белгородской областью региона подверглись ночной атаке
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#Наталья Корявых#Курская область#Происшествия#Курчатов#Аэс#Беспилотник#Дрон#Атака#Росатом
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