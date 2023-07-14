В «Росатоме» прокомментировали падение дрона в Курчатове, где находится Курская АЭС

Ранее сообщалось, что сразу два соседних с Белгородской областью региона подверглись ночной атаке. Речь шла в том числе о падении дрона в Курчатове. Также ещё три беспилотника ПВО сбила на подлёте к Воронежу. Среди мирных жителей никто не пострадал.