В «Росатоме» прокомментировали падение дрона в Курчатове, где находится Курская АЭС

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв прокомментировал ситуацию с падением беспилотника в Курчатове — городе, где находится Курская АЭС. Там строится и вторая станция. Происшествие зафиксировали ночью 14 июля. Никто не пострадал. Повреждения от осколков получил многоквартирный дом.
По словам Лихачёва, все меры для обеспечения безопасности российских АЭС приняты «Росатомом», «Атом-охраной», Росгвардией и службой безопасности госкорпорации. Также мобилизовали специальные силы Минобороны, в том числе и противовоздушную оборону.
Ранее сообщалось, что сразу два соседних с Белгородской областью региона подверглись ночной атаке. Речь шла в том числе о падении дрона в Курчатове. Также ещё три беспилотника ПВО сбила на подлёте к Воронежу. Среди мирных жителей никто не пострадал.