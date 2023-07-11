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В Белгородской области с беспилотника сбросили взрывное устройство: сгорел трактор

11 июля 2023, 07:53
Фото: 1MI

Трактор сгорел в Белгородской области в результате атаки беспилотника

Происшествие зафиксировали в Журавлёвке. По самому селу выпустили три артиллерийских снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 10 июля под огнём ВСУ были пять районов Белгородской области.
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СВО

В Белгородском районе по Журавлёвке выпустили три артиллерийских снаряда. ВСУ также сбросили взрывное устройство на трактор. Он сгорел. Никто не пострадал.

В Борисовском районе противник ударил из миномёта по окраинам сёл Богун-Городок и Казачье-Рудческое. Там зафиксировали по пять прилётов. Обошлось без последствий.

По селу Карабаново в Валуйском горокруге выпустили 16 артиллерийских снарядов. По селу Долгое ВСУ запустили 18 единиц боеприпасов неустановленного образца. Разрушений и пострадавших нет.

Под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка в Краснояружском районе. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Шебекинском горокруге по Новой Таволжанке ударили восемь миномётных снарядов, по Середе — четыре, по хутору Марьино — два. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

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