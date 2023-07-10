Два пострадавших из-за обстрела Белгорода дома не могут восстановить из-за погоды

Как доложил Валентин Демидов, за неделю в Белгороде восстановили два помещения, осталось восстановить 12. В их числе: пять компенсационных домов взамен повреждённых по Маяковского — Луначарского, четыре квартиры на Шаландина, где упала авиабомба, а также два индивидуальных дома по улице Славянской, где подрядчик, министерство ЖКХ, перенёс из-за погоды сроки на 25 июля.