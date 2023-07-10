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Два пострадавших из-за обстрела Белгорода дома не могут восстановить из-за погоды

10 июля 2023, 07:28
Фото: Bel.ru
Ремонт пострадавшего от взрыва дома, архивное фото
Как сообщил во время оперсовещания мэр Белгорода Валентин Демидов, восстановительные работы на улице Славянской переносятся уже не в первый раз.

Как доложил Валентин Демидов, за неделю в Белгороде восстановили два помещения, осталось восстановить 12. В их числе: пять компенсационных домов взамен повреждённых по Маяковского — Луначарского, четыре квартиры на Шаландина, где упала авиабомба, а также два индивидуальных дома по улице Славянской, где подрядчик, министерство ЖКХ, перенёс из-за погоды сроки на 25 июля.

С жителями поговорили, они возражений не имеют, но просят ускориться, так как не в первый раз переносы. Министерство ЖКХ знают, отрабатывают.
Валентин Демидов

Что касается квартир на Шаландина, то отделочные работы уже завершены: осталось доделать межкомнатные двери, сантехнику и заказные позиции. Закончить ремонт планируют к 12–25 июля.

Проблем там нет, люди предупреждены, работаем по графику.
Валентин Демидов

Всего за время спецоперации в Белгороде пострадали 969 жилых помещений. Восстановлено на данный момент — 957 из них.

Пять квартир осталось восстановить на месте падения авиабомбы в Белгороде
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#Обстрел ВСУ#Разрушения#Восстановление#Происшествия#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Артем Черненко
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