ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Обстрелы Белгородской области продолжаются. ВСУ снова ударили по нескольким населённым пунктам региона вчера, 8 июля.
Белгородских район
В Устинке насчитали восемь прилётов из артиллерии, в Журавлёвке — ещё пять.
Борисовский район
На окраине Цаповки противник сбросил взрывное устройство с беспилотника.
Валуйский горокруг
ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда по селу Долгое. Семь миномётных снарядов попали по Вериговке.
Грайворонский горокруг
Из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка. В населённом пункте зафиксировали десять прилётов.
Шебекинский горокруг
Противник выпустил по пять миномётных снарядов по Мурому и Новой Таволжанке, ещё один такой прилёт пришёлся на МАПП «Шебекино».
Как добавил губернатор Вячеслав Гладков, во всех этих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.
В сводку не вошёл обстрел Шебекино. Ранним утром по городу выпустили 20 снарядов из РСЗО «Град». Пострадал один человек. Его отправили на амбулаторное лечение.