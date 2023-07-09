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ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области

9 июля 2023, 09:59
Фото: 1MI

8 июля ВСУ ударили по ряду населённых пунктов Белгородской области

Сразу несколько районов региона попали под атаки противника. Обошлось без разрушений, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

Обстрелы Белгородской области продолжаются. ВСУ снова ударили по нескольким населённым пунктам региона вчера, 8 июля.

Белгородских район

В Устинке насчитали восемь прилётов из артиллерии, в Журавлёвке — ещё пять.

Борисовский район

На окраине Цаповки противник сбросил взрывное устройство с беспилотника.

Валуйский горокруг

ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда по селу Долгое. Семь миномётных снарядов попали по Вериговке.

Грайворонский горокруг

Из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка. В населённом пункте зафиксировали десять прилётов.

Шебекинский горокруг

Противник выпустил по пять миномётных снарядов по Мурому и Новой Таволжанке, ещё один такой прилёт пришёлся на МАПП «Шебекино».

Как добавил губернатор Вячеслав Гладков, во всех этих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.

В сводку не вошёл обстрел Шебекино. Ранним утром по городу выпустили 20 снарядов из РСЗО «Град». Пострадал один человек. Его отправили на амбулаторное лечение.

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