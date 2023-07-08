Возвращение шебекинцев из ПВР домой приостановили из-за мощного обстрела

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Возвращение шебекинцев из пунктов временного размещения (ПВР) в свои дома приостановили. Причина — мощный обстрел, под который город попал ранним утром 8 июля.
Помимо этого, на два дня объявлены выходные для строителей, которые занимаются восстановлением Шебекино.
При вынесении дальнейших решений власти будут ориентироваться на оперативную обстановку, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ обстреляли Шебекино снарядами «Града». Один из них попал на территорию рынка и загорелся. Помимо этого, пожар был на овощной базе и в одном автомобиле. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.