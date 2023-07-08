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Возвращение шебекинцев из ПВР домой приостановили из-за мощного обстрела

8 июля 2023, 06:02
Фото: Telegram-канал "Жесть Шебекино"
Обстрел Шебекино "Градами"
ВСУ обстреляли город «Градами», был пожар. Власти после этих событий решили приостановить возвращение шебекинцев домой, а также объявить на два дня выходные для строителей, занимающихся восстановлением города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Возвращение шебекинцев из пунктов временного размещения (ПВР) в свои дома приостановили. Причина — мощный обстрел, под который город попал ранним утром 8 июля.

Помимо этого, на два дня объявлены выходные для строителей, которые занимаются восстановлением Шебекино.

При вынесении дальнейших решений власти будут ориентироваться на оперативную обстановку, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Шебекино снарядами «Града». Один из них попал на территорию рынка и загорелся. Помимо этого, пожар был на овощной базе и в одном автомобиле. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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