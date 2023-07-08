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Стало известно о пострадавшем при обстреле Шебекино «Градами»

8 июля 2023, 08:15
Фото: 1MI

Один человек пострадал при обстреле Шебекино

У мужчины — рваная рана надбровной области. Его отправили домой на амбулаторное лечение. В результате обстрела города пострадали модули на рынке, склад на овощебазе, три гаража, сгорел автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В результате утреннего обстрела Шебекино есть пострадавший. У мужчины — рваная рана надбровной области. Его уже отправили домой на амбулаторное лечение.

В результате обстрела повреждены торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража. Выбиты окна и посечён фасад одного из магазинов. Также пострадал частный дом. Помимо этого, есть один полностью сгоревший автомобиль.

Всего по городу выпустили 20 снарядов из РСЗО «Град».

Также ВСУ накануне обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Всего здесь зафиксировали пять прилётов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Город Шебекино попал под обстрел ранним утром 8 июля. Было известно, что удары пришлись по центральному рынку и овощебазе. После произошедшего власти решили приостановить возвращение шебекинцев из ПВР домой. Также на паузу поставили восстановительные работы в городе.

Возвращение шебекинцев из ПВР домой приостановили из-за мощного обстрела
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