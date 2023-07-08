Стало известно о пострадавшем при обстреле Шебекино «Градами»

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В результате утреннего обстрела Шебекино есть пострадавший. У мужчины — рваная рана надбровной области. Его уже отправили домой на амбулаторное лечение.
В результате обстрела повреждены торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража. Выбиты окна и посечён фасад одного из магазинов. Также пострадал частный дом. Помимо этого, есть один полностью сгоревший автомобиль.
Всего по городу выпустили 20 снарядов из РСЗО «Град».
Также ВСУ накануне обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Всего здесь зафиксировали пять прилётов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Город Шебекино попал под обстрел ранним утром 8 июля. Было известно, что удары пришлись по центральному рынку и овощебазе. После произошедшего власти решили приостановить возвращение шебекинцев из ПВР домой. Также на паузу поставили восстановительные работы в городе.