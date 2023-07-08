Медики оценили состояние ещё одного пострадавшего при обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
7 июля под обстрел ВСУ попала Илёк-Пеньковка в Краснояружском районе. Изначально сообщалось, что раненых не было.
Однако из оперативной сводки 8 июля стало известно, что один человек пострадал. У него — ранения грудной клетки и голени. К врачам мужчина обратился самостоятельно.
Всю необходимую медпомощь пациенту оказали. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.
Всего в населённом пункте зафиксировали четыре прилёта. Столько же снарядов ВСУ накануне выпустили и по окраине посёлка Прилесье. В этом случае обошлось без пострадавших и разрушений.
Ещё один человек пострадал при обстреле Шебекино ранним утром 8 июля. Мужчину уже отпустили домой на амбулаторное лечение.