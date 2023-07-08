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Медики оценили состояние ещё одного пострадавшего при обстреле Белгородской области

8 июля 2023, 08:42
Фото: 1MI

При обстреле Илёк-Пеньковки в Белгородской области пострадал мужчина

Обстрел произошёл накануне. Пострадавший мужчина сам добрался к врачам, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

7 июля под обстрел ВСУ попала Илёк-Пеньковка в Краснояружском районе. Изначально сообщалось, что раненых не было.

Однако из оперативной сводки 8 июля стало известно, что один человек пострадал. У него — ранения грудной клетки и голени. К врачам мужчина обратился самостоятельно.

Всю необходимую медпомощь пациенту оказали. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.

Всего в населённом пункте зафиксировали четыре прилёта. Столько же снарядов ВСУ накануне выпустили и по окраине посёлка Прилесье. В этом случае обошлось без пострадавших и разрушений.

Ещё один человек пострадал при обстреле Шебекино ранним утром 8 июля. Мужчину уже отпустили домой на амбулаторное лечение.

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