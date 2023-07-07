Два дома и водонапорная башня пострадали в результате обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
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7 июля ВСУ обстреляли несколько сёл в Белгородской области. Под огнём были Леоновка и Казначеевка в Валуйском горокруге, а также Илёк-Пеньковка в Краснояружском районе. Есть разрушения.
В Леоновке пострадал частный дом: в нём осколками снаряда выбило окна. В ещё одном доме в Казначеевке выбило окна и посекло кровлю. Помимо этого, в селе пострадала водонапорная башня.
В Илёк-Пеньковке повреждения получила линия электропередачи (ЛЭП). На месте работают аварийные и оперативные службы.
Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.
Напомним, что 6 июля ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области, есть погибший. В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. В результате пострадало 11 домов.