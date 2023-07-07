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Два дома и водонапорная башня пострадали в результате обстрелов Белгородской области

7 июля 2023, 14:55
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли сразу несколько сёл в Белгородской области

Под огнём оказались населённые пункты в Валуйском горокруге и Краснояружском районе. Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

7 июля ВСУ обстреляли несколько сёл в Белгородской области. Под огнём были Леоновка и Казначеевка в Валуйском горокруге, а также Илёк-Пеньковка в Краснояружском районе. Есть разрушения.

В Леоновке пострадал частный дом: в нём осколками снаряда выбило окна. В ещё одном доме в Казначеевке выбило окна и посекло кровлю. Помимо этого, в селе пострадала водонапорная башня.

В Илёк-Пеньковке повреждения получила линия электропередачи (ЛЭП). На месте работают аварийные и оперативные службы.

Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.

Напомним, что 6 июля ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области, есть погибший. В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. В результате пострадало 11 домов.

11 домов пострадало под Белгородом в результате работы ПВО
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