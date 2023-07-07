11 домов пострадало под Белгородом в результате работы ПВО

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Вечером 6 июля в небе над Белгородом и Белгородским районом было громко — работала система ПВО. Сообщалось, что было сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу.
Без разрушений не обошлось. Всего в Белгородском районе пострадало 11 домов. В Разумном в многоквартирном доме выбило окна. В восьми частных домах в посёлке посекло кровли, забор, гараж. Ещё два частных дома пострадали в Таврово и Ястребово. Помимо этого, в Разумном повреждения получили четыре машины и линия электропередачи.
Ещё один удар в Белгородском районе ВСУ нанесли по Нехотеевке. По селу выпустили восемь снарядов из артиллерии.
В Шебекинском горокруге накануне из миномёта и гранатомёта обстреляли МАПП «Шебекино». По хутору Панков выпустили 10 снарядов из РСЗО «Град», по Середе — три миномётных снаряда.
В Волоконовском районе обстреляли окраину хутора Старый. ВСУ выпустили 12 миномётных снарядов. Ни в одном из перечисленных случаев пострадавших и разрушений нет.
Без жертв в то же время не обошлось. При обстреле Новопетровки в Валуйском горокруге 6 июля погиб мужчина. У него было проникающее ранение брюшной полости. Пострадавший скончался по дороге в больницу.