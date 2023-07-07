11 домов пострадало под Белгородом в результате работы ПВО

Без разрушений не обошлось. Всего в Белгородском районе пострадало 11 домов. В Разумном в многоквартирном доме выбило окна. В восьми частных домах в посёлке посекло кровли, забор, гараж. Ещё два частных дома пострадали в Таврово и Ястребово. Помимо этого, в Разумном повреждения получили четыре машины и линия электропередачи.