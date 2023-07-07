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11 домов пострадало под Белгородом в результате работы ПВО

7 июля 2023, 07:17
Фото: Bel.ru
Работа ПВО над Белгородом 6 июля

ВСУ 6 июля нанесли более 50 ударов по Белгородской области

Повреждения также выявили в четырёх машинах. Система ПВО накануне сработала над Белгородом и Белгородским районом. Помимо этого, под обстрел 6 июля попали Валуйский и Шебекинский горокруга, Волоконовский район, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Есть погибший.
Сюжет
Пво

Вечером 6 июля в небе над Белгородом и Белгородским районом было громко — работала система ПВО. Сообщалось, что было сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу.

Без разрушений не обошлось. Всего в Белгородском районе пострадало 11 домов. В Разумном в многоквартирном доме выбило окна. В восьми частных домах в посёлке посекло кровли, забор, гараж. Ещё два частных дома пострадали в Таврово и Ястребово. Помимо этого, в Разумном повреждения получили четыре машины и линия электропередачи.

Ещё один удар в Белгородском районе ВСУ нанесли по Нехотеевке. По селу выпустили восемь снарядов из артиллерии.

В Шебекинском горокруге накануне из миномёта и гранатомёта обстреляли МАПП «Шебекино». По хутору Панков выпустили 10 снарядов из РСЗО «Град», по Середе — три миномётных снаряда.

В Волоконовском районе обстреляли окраину хутора Старый. ВСУ выпустили 12 миномётных снарядов. Ни в одном из перечисленных случаев пострадавших и разрушений нет.

Без жертв в то же время не обошлось. При обстреле Новопетровки в Валуйском горокруге 6 июля погиб мужчина. У него было проникающее ранение брюшной полости. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Пострадавший при обстреле Белгородской области мужчина скончался
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