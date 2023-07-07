Куряне не могут добиться от чиновников восстановления сгоревших от обстрела квартир

В доме, пострадавшем из-за обстрелов, жили 24 семьи. Одна из местных жительниц рассказала, что им пришлось уехать ещё в 2022 году. Дом подвергался атакам с начала СВО. С тех пор люди обращались к властям неоднократно, но денежное пособие им выдали только один раз, и то не всем.