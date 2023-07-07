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Куряне не могут добиться от чиновников восстановления сгоревших от обстрела квартир

7 июля 2023, 12:54
Фото: 1MI
фото тематическое
Жителям посёлка Краснооктябрьский в сельсовете уже отказали. Районные власти при этом не выходят на связь. Куряне не понимают, что будет с их разрушенными и сгоревшими квартирами, пишут «Курские известия».
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Обстрел

Жители посёлка Краснооктябрьский в Курской области не могут добиться от чиновников восстановления сгоревших от обстрела квартир. В сельсовете им уже отказали, а власти Глушковского района не выходят на связь.

5 июля дом загорелся из-за атаки ВСУ, рассказал губернатор Роман Старовойт. Однако обстрелы там начались с начала СВО. Людям пришлось уехать. Куряне пожаловались, что просьбы о помощи власти игнорировали, никаких компенсаций не давали. Что теперь будет с их разрушенными и сгоревшими квартирами, люди не знают, пишет издание.

В доме, пострадавшем из-за обстрелов, жили 24 семьи. Одна из местных жительниц рассказала, что им пришлось уехать ещё в 2022 году. Дом подвергался атакам с начала СВО. С тех пор люди обращались к властям неоднократно, но денежное пособие им выдали только один раз, и то не всем.

Утром 5 июля дом обстреляли ещё раз. Начался пожар, и квартиры стали непригодными для жилья. Даже несмотря на это, власти на связь не вышли.

«Мы, жители дома, возмущены таким равнодушием со стороны местных властей — главы Веселовского сельсовета и главы Глушковского района. К чиновникам обращались в устной форме, в такой же форме они нас и посылали. Непонятно то, что все знают о нашей беде, но почему-то никто ничего не делает…», — делится местная жительница.

Пока жители дома остаются в неведении, помогут ли им чиновники. Даже обращение к губернатору, судя по всему, не очень помогло. Курян попросили подождать.

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