Куряне не могут добиться от чиновников восстановления сгоревших от обстрела квартир

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Жители посёлка Краснооктябрьский в Курской области не могут добиться от чиновников восстановления сгоревших от обстрела квартир. В сельсовете им уже отказали, а власти Глушковского района не выходят на связь.
5 июля дом загорелся из-за атаки ВСУ, рассказал губернатор Роман Старовойт. Однако обстрелы там начались с начала СВО. Людям пришлось уехать. Куряне пожаловались, что просьбы о помощи власти игнорировали, никаких компенсаций не давали. Что теперь будет с их разрушенными и сгоревшими квартирами, люди не знают, пишет издание.
В доме, пострадавшем из-за обстрелов, жили 24 семьи. Одна из местных жительниц рассказала, что им пришлось уехать ещё в 2022 году. Дом подвергался атакам с начала СВО. С тех пор люди обращались к властям неоднократно, но денежное пособие им выдали только один раз, и то не всем.
Утром 5 июля дом обстреляли ещё раз. Начался пожар, и квартиры стали непригодными для жилья. Даже несмотря на это, власти на связь не вышли.
«Мы, жители дома, возмущены таким равнодушием со стороны местных властей — главы Веселовского сельсовета и главы Глушковского района. К чиновникам обращались в устной форме, в такой же форме они нас и посылали. Непонятно то, что все знают о нашей беде, но почему-то никто ничего не делает…», — делится местная жительница.
Пока жители дома остаются в неведении, помогут ли им чиновники. Даже обращение к губернатору, судя по всему, не очень помогло. Курян попросили подождать.