Пострадавший при обстреле Белгородской области мужчина скончался

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Мужчина, пострадавший при обстреле Новопетровки 6 июля, получил ранения, не совместимые с жизнью. Он умер в машине скорой помощи.
Ранее сообщалось, что у пострадавшего было проникающее осколочное ранение брюшной полости. Его забрали в тяжёлом состоянии.
Напомним, что накануне при обстреле Валуек пострадала женщина. Её ранило в спину. После получения медпомощи валуйчанку отпустили домой на амбулаторное лечение.