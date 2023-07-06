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Пострадавший при обстреле Белгородской области мужчина скончался

6 июля 2023, 12:10
Фото: 1MI
Он умер в машине скорой помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мужчина пострадал при обстреле Новопетровки в Валуйском горокруге.
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Обстрел

Мужчина, пострадавший при обстреле Новопетровки 6 июля, получил ранения, не совместимые с жизнью. Он умер в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что у пострадавшего было проникающее осколочное ранение брюшной полости. Его забрали в тяжёлом состоянии.

Напомним, что накануне при обстреле Валуек пострадала женщина. Её ранило в спину. После получения медпомощи валуйчанку отпустили домой на амбулаторное лечение.

Мужчину тяжело ранило в результате обстрела Новопетровки в Белгородской области
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