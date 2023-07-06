Последствия обстрела Валуек: сапёры ищут в домах взрывоопасные предметы

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В обстрелянных Валуйках работают сапёры — они обследуют территорию и ищут неразорвавшиеся снаряды. Военнослужащие показали и последствия атаки ВСУ на город. Пострадали дома и автомобили. Также 5 июля ранения получила местная жительница.
Как рассказал военный с позывным «Курган», сапёры прибыли на место происшествия. Они обследовали территорию одного из домов, однако каких-либо взрывоопасных предметов не обнаружили. Затем военнослужащие отправились в другие места, пострадавшие из-за обстрелов.
Побеседовать удалось и с местными жительницами. Одна из женщин показала, как сильно повредило дом. По её словам, обошлось без пострадавших — рядом никого не было. Район валуйчанка называет мирным.
«У нас тут детей очень много, гуляют постоянно. Площадка детская рядом. И теперь становится страшно, как вообще здесь находиться», — поделилась женщина.
Другая местная жительница рассказала, что во время обстрела испугалась и упала на пол. В доме выбило окна, повредило шифер. Пенсионерка тоже утверждает, что пострадавший район — мирный. Никаких военных, с её слов, там нет.